Попри постійні поразки на фронті, росіяни готуються до нового великого наступу в новому році. Раніше про це заявляв і Валерій Залужний.

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Коли очікувати новий наступ

Резніков припустив, що новий наступ може відбутися до лютого. Проте інші високопосадовці вважають, що це може відбутися вже в січні.

Посилаючись на часткову мобілізацію в Росії, у рамках якої призвали близько 300 тисяч солдатів, Резніков припустив, що близько половини з них готуються до майбутніх наступів.

На підготовку призовники витрачають мінімум три місяці. Тобто вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план,

– припустив міністр.

Ці застереження Резніков обґрунтував тим, що Путін прагне продовжити війну в наступному році. Тут варто зазначити, що Росія почала закуповувати ракети в Ірану, а Кремль досі не хоче відступати.

Тактика Росії – м'ясорубка

Резніков очікує, що Росія продовжуватиме мобілізувати своїх громадян. Адже, за його словами, основна тактика російських командирів – це м'ясорубка. Російське командування впевнене, що не підготовлені "мобіки" переможуть українців своєю кількістю.

"Якби м'ясорубка була проти м'ясорубки, ми б програли. Було помилкою сприймати нас як маленьку радянську армію, яка воюватиме з великою радянською армією. Безумовно, велика радянська армія виграє, а маленька радянська армія програє, але ми – не радянська армія", – резюмував міністр.

Протистояти новим атакам Україні допоможе те, що наші війська навчаються за кордоном, а західні партнери допомагають зброєю.

Росіяни планують новий наступ: що відомо