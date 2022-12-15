Наразі бої під Бахмутом є однією з найважливіших проблем українських військових. Про це розповів командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський.

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Яка тактика росіян біля Бахмута

Журналісти помітили, що на обличчі генерала чітко читається недосип. Сирський зауважив їм, що тактика Росії в районі Бахмута кардинально змінилася під командуванням Сергія Суровікіна, який прийняв командування у жовтні.

У першому ешелоні бореться група Вагнера та загін найманців, який оснащений значно краще, ніж регулярна армія Росії.

Вже у тилу перебувають війська Чеченської республіки та інші регулярні війська.

Раніше ці сили колись боролися порізно, а сьогодні вони взаємодіють загонами чисельністю 900 і більше солдатів, пересуваючись переважно пішки.

Для чого Росії Бахмут

Бахмут не є особливо стратегічним містом. Хоч Україна перебуває на шляху до Слов'янська та Краматорська, ЗСУ мають ще кілька оборонних рубежів, на які можна відступити в цьому напрямку. При цьому Росії поки що не вистачає людських ресурсів, щоб скористатися проривом.

На думку генералів, сенс невпинного наступу ворога на Бахмут полягає в тому, щоб скувати чи закріпити українські частини, аби їх не можна було використовувати для підтримки наступу в Луганській області на півночі.

Наразі противник намагається перехопити у нас ініціативу. Він намагається змусити нас повністю перейти до оборони,

– сказав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що війна на Донбасі – це брудні траншеї, нещадні артилерійські обстріли та криваві піхотні бої. Зараз головна стратегія – стримувати окупантів на цьому напрямку, не надсилаючи туди резерви, яких поки що бракує. Як би не було важко.