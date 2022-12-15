Бои под Бахмутом являются одной из важнейших проблем украинских военных. Об этом рассказал командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский.

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Какая тактика россиян у Бахмута

Журналисты заметили, что на лице генерала отчетливо читается недосып. Сырский заметил им, что тактика России в районе Бахмута кардинально изменилась под командованием Сергея Суровикина, принявший командование в октябре.

В первом эшелоне борется группа Вагнера и отряд наемников, оснащенный значительно лучше, чем регулярная армия России.

Уже в тылу находятся войска Чеченской республики и другие регулярные войска.

Раньше эти силы когда-то сражались порознь, а сегодня они взаимодействуют отрядами численностью 900 и более солдат, передвигаясь преимущественно пешком.

Зачем России Бахмут

Бахмут не особенно стратегический город. Хотя Украина находится на пути в Славянск и Краматорск, у ВСУ есть еще несколько оборонительных рубежей, на которые можно отступить в этом направлении. При этом России пока не хватает человеческих ресурсов, чтобы воспользоваться прорывом.

По мнению генералов, смысл постоянного наступления врага на Бахмут состоит в том, чтобы сковать или закрепить украинские части, чтобы их нельзя было использовать для поддержки наступления в Луганской области на севере.

В настоящее время противник пытается перехватить у нас инициативу. Он пытается заставить нас полностью перейти к обороне,

– сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что война на Донбассе – это грязные траншеи, беспощадные артиллерийские обстрелы и кровавые пехотные бои. Сейчас главная стратегия – сдерживать оккупантов на этом направлении, не посылая туда резервы, которых пока недостает. Как бы ни было тяжело.