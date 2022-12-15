Об этом Валерий Залужный заявил в интервью The Economist. Подробнее информирует 24 канал.

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Залужный мощно раскритиковал Суровикина

Главнокомандующий ВСУ отметил, что советская армия приветствовала и навязывала одно понятие – командир. Но быть командиром и лидером – это не одно и то же.

При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда (жестокое к подчиненным лицо – 24 канал). Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо конец тебе. А мы давно поняли, что такой подход не работает,

– подчеркнул Залужный.

Заметим, Сергей Суровикин официально назначен командующим объединенной группировкой войск во вторжении России в Украину 8 октября 2022 года. Что известно о "мяснике" и его военных преступлениях, подробно рассказываем здесь.

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Самое главное – всегда оставаться человеком

По словам Главнокомандующего, в украинской армии все по-другому. "Держать порядок кулаками и бицепсами" в Вооруженных Силах Украины не выходит.

Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным – означает оставаться человеком в любой ситуации. Это самое главное. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть более талантливым и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую,

– подчеркнул Залужный.

Также Главнокомандующий отметил, что доверяет своим генералам и слушает тех, кто находится на поле боя. "Потому что инициатива там", – подытожил Валерий Залужный.