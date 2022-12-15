В сети выложили видео с жутким зрелищем. Таковы сейчас Опытное и Ивангород, находящиеся в пригороде Бахмута.

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Остались сплошные руины

Ролик, снятый квадрокоптером, демонстрирует "русский мир". Те, кто якобы пришел освобождать русскоязычное население Украины, на самом деле превратил их жилье в сплошные руины.

Хотелось бы сказать, что это декорации из какого-нибудь фильма об апокалипсисе. Но реальность гораздо жестче, ведь именно так сейчас выглядят окрестности Бахмута. Город, который враг много месяцев пытается захватить, но ему это не удается.

Что враг сделал с пригородом Бахмута: смотрите видео

Стремление захватить Бахмут может быть последним