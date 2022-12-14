Россияне пытаются оцепить город Бахмут, но пока не стоит вопрос даже полукольца. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

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В Бахмуте русская армия закончится

Враг продолжает свои попытки штурмовать город с севера и юга, обходя его. Хотя и в Бахмуте местами уже могут проходить городские бои.

Я думаю, что сегодня это уже верное определение, что Бахмут может стать "Сталинградом" 21 века. И именно здесь закончится русская армия,

– заявил Олег Жданов.

Он объясняет, что там россияне могут исчерпать свои силы настолько, что даже с помощью наемников уже не смогут проводить наступательные действия.

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Ситуация в других направлениях

В то же время специалист рассказал, что на Авдеевском направлении, втором приоритетном для врага после Бахмутского, для россиян неудачей закончились попытки штурма трассы к северу от Авдеевки.

Уточнены позиции врага к западу от Павловки. Там бойцы егерской бригады сдерживают русские войска очень и очень хорошо. То есть наша оборона стоит и не сходит с места, мы отбиваем все атаки российских оккупационных войск,

– рассказал военный эксперт.

Также Жданов отметил, что на Запорожском направлении ВСУ продолжают наносить огненное поражение войскам противника в глубине их позиций.

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