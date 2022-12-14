Россияне пытаются оцепить город Бахмут, но пока не стоит вопрос даже полукольца. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.
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В Бахмуте русская армия закончится
Враг продолжает свои попытки штурмовать город с севера и юга, обходя его. Хотя и в Бахмуте местами уже могут проходить городские бои.
Я думаю, что сегодня это уже верное определение, что Бахмут может стать "Сталинградом" 21 века. И именно здесь закончится русская армия,
– заявил Олег Жданов.
Он объясняет, что там россияне могут исчерпать свои силы настолько, что даже с помощью наемников уже не смогут проводить наступательные действия.
Российская армия закончится в Бахмуте: смотрите видео
Ситуация в других направлениях
В то же время специалист рассказал, что на Авдеевском направлении, втором приоритетном для врага после Бахмутского, для россиян неудачей закончились попытки штурма трассы к северу от Авдеевки.
Уточнены позиции врага к западу от Павловки. Там бойцы егерской бригады сдерживают русские войска очень и очень хорошо. То есть наша оборона стоит и не сходит с места, мы отбиваем все атаки российских оккупационных войск,
– рассказал военный эксперт.
Также Жданов отметил, что на Запорожском направлении ВСУ продолжают наносить огненное поражение войскам противника в глубине их позиций.
Что известно о боях за Бахмут
- Попытки захватить Бахмут могут стать величайшим позором России в ее военной истории. Даже если России удастся захватить не гарантированно Бахмут, эта "победа" будет равноценным поражению. Все из-за огромных потерь, понесенных врагом при попытках штурма города.
- Военный эксперт Павел Нарожный недавно оценил тактику врага под Бахмутом. Россияне бросают на штурм группы по 10 – 30 человек, из которых выживает всего 10%.
- В ВСУ также назвали ежедневные потери врага в этом направлении. По информации группировки войск "Восток", россияне ежедневно кладут до 70 своих бойцов под Бахмутом.