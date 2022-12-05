Какая ситуация у Бахмута
Об этом 24 каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он подтвердил, что на Бахмутском направлении остается большая динамика боев, в частности, атак врага и штурмов.
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По его словам, оккупанты пытаются огнем повлиять на позиции ВСУ, обстреливают из ствольной артиллерии, минометов и другого оружия.
"За последние сутки было 257 обстрелов, более 20 штормов. Но, несмотря на эту динамику атак, ВСУ держат позиции. Враг вынужден отступать после каждого неудачного штурма", – рассказал Череватый.
Россия теряет там до 70 человек в сутки
Спикер ВСУ говорит, что потери врага вблизи Бахмута остаются столь же значительными.
В среднем на Бахмутском направлении Россия теряет до 70 российских военных в сутки, и это только убитых, иногда бывает и больше. Зависит количество потерь от интенсивности боевых действий,
– рассказывает Череватый.
Он подчеркнул, что раньше, когда почвы были размыты, оккупанты для штурма использовали меньше техники.
"Тогда на Бахмутском направлении россияне разбивались на штурмовые группы и один за другим пытались проникнуть на наши передовые позиции. В большинстве случаев их "засекали" наши ВСУ на подходах и уничтожали", – пояснил спикер.
Череватый рассказал о ситуации вблизи Бахмута: видео
Какая ситуация у Бахмута: последние новости
- Ситуация у Бахмута остается чрезвычайно сложной. Оккупанты сосредоточили там всю свою ударную мощь. Несмотря на это, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что воины ВСУ контролируют ситуацию.
- Недалеко от Бахмута украинские защитники уничтожили вражеский истребитель Су-24. От одного бомбардировщика остались одни обломки. На опубликованном фото можно увидеть разбросанные фрагменты российского Су-24. Что произошло с пилотами этого бомбардировщика – неизвестно.
- Череватый также заявил, что, наверное, Бахмут является ключевой точкой завершения войны. За сутки там оккупанты теряют десятки человек. В частности, за сутки, 3 декабря, захватчики потеряли 80 человек, еще 70 ранены.
- Михаил Подоляк заявил, что россиянам не стоит даже думать о Бахмуте. Там оккупанты потеряли уже тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Захватчикам посоветовали готовиться к Ялте – Ялтинскому трибуналу.