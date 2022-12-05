Какая ситуация у Бахмута

Об этом 24 каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он подтвердил, что на Бахмутском направлении остается большая динамика боев, в частности, атак врага и штурмов.

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По его словам, оккупанты пытаются огнем повлиять на позиции ВСУ, обстреливают из ствольной артиллерии, минометов и другого оружия.

"За последние сутки было 257 обстрелов, более 20 штормов. Но, несмотря на эту динамику атак, ВСУ держат позиции. Враг вынужден отступать после каждого неудачного штурма", – рассказал Череватый.

Россия теряет там до 70 человек в сутки

Спикер ВСУ говорит, что потери врага вблизи Бахмута остаются столь же значительными.

В среднем на Бахмутском направлении Россия теряет до 70 российских военных в сутки, и это только убитых, иногда бывает и больше. Зависит количество потерь от интенсивности боевых действий,

– рассказывает Череватый.

Он подчеркнул, что раньше, когда почвы были размыты, оккупанты для штурма использовали меньше техники.

"Тогда на Бахмутском направлении россияне разбивались на штурмовые группы и один за другим пытались проникнуть на наши передовые позиции. В большинстве случаев их "засекали" наши ВСУ на подходах и уничтожали", – пояснил спикер.

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