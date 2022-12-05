В сети опубликовали кадр остатков уничтоженного бомбардировщика. Соответствующее фото показали украинские пограничники.

Кстати В окрестностях Бахмута пограничники сбили вражеский Су-34

Что осталось от ликвидированного Су-24

Недавно сообщалось, что недалеко от Бахмута украинские защитники уничтожили вражеский истребитель Су-24. Так, от одного бомбардировщика остались одни обломки.

На опубликованном фото можно увидеть разбросанные фрагменты российского Су-24. Что произошло с пилотами этого бомбардировщика – неизвестно.

Остатки российского бомбардировщика Су-24 под Бахмутом. Долетался,
– написали пограничники.


Остатки российского Су-24 / фото ГПСУ

ВСУ сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24

Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что наша авиация трижды ударила по личному составу, вооружению и технике россиян. Так, ВСУ сбили вражеские самолеты:

  • Су-25 – на Бахмутском направлении;
  • а также Су-24 – на Лисичанском.

Актуальные потери врага

На 5 декабря украинские воины отправили на концерт Кобзона уже 91 690 оккупантов. Также наши защитники уничтожили:

  • танков – 2924 (+2) единиц;
  • боевых бронированных машин – 5900 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем – 1914 (+6) единиц;
  • РСЗО – 395 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 211 (+1) единиц;
  • самолетов – 281 (+0) единиц;
  • вертолетов – 264 (+1) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9) единиц;
  • крылатых ракет – 531 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров – 16 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4497 (+18) единиц;
  • специальной техники – 163 (+0) единиц.