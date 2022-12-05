В сети опубликовали кадр остатков уничтоженного бомбардировщика. Соответствующее фото показали украинские пограничники.
Кстати В окрестностях Бахмута пограничники сбили вражеский Су-34
Что осталось от ликвидированного Су-24
Недавно сообщалось, что недалеко от Бахмута украинские защитники уничтожили вражеский истребитель Су-24. Так, от одного бомбардировщика остались одни обломки.
На опубликованном фото можно увидеть разбросанные фрагменты российского Су-24. Что произошло с пилотами этого бомбардировщика – неизвестно.
Остатки российского бомбардировщика Су-24 под Бахмутом. Долетался,
– написали пограничники.
Остатки российского Су-24 / фото ГПСУ
ВСУ сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24
Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что наша авиация трижды ударила по личному составу, вооружению и технике россиян. Так, ВСУ сбили вражеские самолеты:
- Су-25 – на Бахмутском направлении;
- а также Су-24 – на Лисичанском.
Актуальные потери врага
На 5 декабря украинские воины отправили на концерт Кобзона уже 91 690 оккупантов. Также наши защитники уничтожили:
- танков – 2924 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин – 5900 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 1914 (+6) единиц;
- РСЗО – 395 (+0) единиц;
- средств ПВО – 211 (+1) единиц;
- самолетов – 281 (+0) единиц;
- вертолетов – 264 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9) единиц;
- крылатых ракет – 531 (+0) единиц;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4497 (+18) единиц;
- специальной техники – 163 (+0) единиц.