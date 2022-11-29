Соответствующую информацию сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на утро 29 ноября. Там также рассказали, что есть угроза ракетных ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры в Украине.

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Какая ситуация на разных направлениях

По данным Генштаба:

ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опросное, Невельское, Красногоровка Донецкой области;

оккупанты 9 раз ударили ракетами и 13 – из авиации, а более 50 раз обстреляли ВСУ и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Враги также пытаются сдерживать подразделения ВСУ и перемещают личный состав и технику, чтобы доукомплектовать подразделения, понесшие потери.

Более того, россияне хотят перебросить подразделения из Беларуси, чтобы те приобрели боевые способности.

Ситуация на разных направлениях:

на Волынском и Полесском – без существенных изменений, нет признаков, что враг формирует наступательные группировки;

– без существенных изменений, нет признаков, что враг формирует наступательные группировки; на Северском – минометные и артиллерийские обстрелы были в районах Сеньковки Черниговской области, а также Середина-Буды, Нововолодимировки, Рожковичей Сумской области;

– минометные и артиллерийские обстрелы были в районах Сеньковки Черниговской области, а также Середина-Буды, Нововолодимировки, Рожковичей Сумской области; на Слобожанском – были атаки из минометов и реактивной артиллерии в районах Стрелечьей, Старицы, Огурцового, Бударки, Чугуновки и Амбарного в Харьковской области;

– были атаки из минометов и реактивной артиллерии в районах Стрелечьей, Старицы, Огурцового, Бударки, Чугуновки и Амбарного в Харьковской области; на Купянском – россияне обороняют ранее взятые рубежи и атаковали из артиллерии разных типов Бологовку, Каменку, Купянск, Табаевку, Крахмальное и Берестовое, что на Харьковщине;

– россияне обороняют ранее взятые рубежи и атаковали из артиллерии разных типов Бологовку, Каменку, Купянск, Табаевку, Крахмальное и Берестовое, что на Харьковщине; на Лиманском – враг сосредотачивает силы на наступлении и атаковал артиллерией Макеевку, Невское, Белогоровку на Луганщине, а также Ямполевку, Торское в Донецкой области;

– враг сосредотачивает силы на наступлении и атаковал артиллерией Макеевку, Невское, Белогоровку на Луганщине, а также Ямполевку, Торское в Донецкой области; на Бахмутском и Авдеевском – враги основные силы сосредоточиваются на наступлении. Также они ударили из танков и артиллерии по объектам в районах Серебрянки, Спорного, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки, Веселого, Авдеевки, Водяного, Первомайска, Красногоровки, Курахово, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

– враги основные силы сосредоточиваются на наступлении. Также они ударили из танков и артиллерии по объектам в районах Серебрянки, Спорного, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки, Веселого, Авдеевки, Водяного, Первомайска, Красногоровки, Курахово, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; на Новопавловском – атаковали из артиллерии Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Золотую Ниву и Нескучное Донецкой области;

– атаковали из артиллерии Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Золотую Ниву и Нескучное Донецкой области; на Запорожском – россияне обороняются и обстреливают из минометов, ствольной и реактивной артиллерии ВСУ и районы населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения. Оккупанты ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Днепра;

– россияне обороняются и обстреливают из минометов, ствольной и реактивной артиллерии ВСУ и районы населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения. Оккупанты ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Днепра; на Криворожском и Херсонском – враги ведут позиционную оборону. А из артиллерии атакуют ВСУ и населенные пункты на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсон.

На временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий. В частности, в населенном пункте Белокуракино вывозят урожай и технику из местных агрофирм,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Потери россиян огромные

Генеральный штаб сообщил, что ВСУ ударили по одному из подразделений оккупантов в Сватово Луганской области.

По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными,

– сообщили наши военные.

Более того, на временно оккупированной территории Херсонщины враг усилил так называемый "административно-полицейский режим". Поэтому планирует заменить отдельные подразделения вооруженных сил России на росгвардию.

Кроме того, наша авиация трижды ударила по личному составу, вооружению и технике россиян. Так, ВСУ сбили вражеские самолеты:

Су-25;

а также Су-24.

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Какие потери оккупантов за время войны в Украине

На утро 28 ноября российские захватчики за время полномасштабного вторжения уже потеряли 87 900 единиц личного состава и много техники.

В Донецкие области враги вывозят тела побратимов хозяйственными тачками. Это происходит на линии фронта в поселке Майорск на севере Горловки.

Основатель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе сообщил, что на войне в Украине ликвидировали Алика Абрамовича Харунова из Башкирии. Он на фото позировал на фоне советских серпа и молота.

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