Так, за минувшие сутки на "концерт к Кобзону" ВСУ отправили еще 590 захватчиков. Об этом сообщили в Генеральном штабе.
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Потери оккупантов в Украине
По состоянию на 28 ноября в технике враг потерял:
- Танков – 2908 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 5861 (+5) единица,
- артиллерийских систем – 1899 (+2) единиц,
- РСЗО – 395 (+0) единиц,
- средств ПВО – 209 (+0) единиц,
- самолетов – 278 (+0) единиц,
- вертолетов – 261 (+0) единица,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
- крылатых ракет – 531 (+0),
- кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4) единиц,
- специальной техники – 163 (+0).
Актуальные потери врага / фото Генштаб ВСУ
Как ВСУ уничтожают оккупантов в Украине: последние новости
- В Генштабе ВСУ рассказали, что подтверждено поражение объекта захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. 26 ноября уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.
- В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области около 80 захватчиков получили ранения.
- Также зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.
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