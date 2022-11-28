Так, за минулу добу на "концерт до Кобзона" ЗСУ відправили ще 590 загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі.
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Втрати окупантів в Україні
Станом на 28 листопада у техніці ворог втратив:
- Танків – 2908 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5861 (+5) одиниця,
- артилерійських систем – 1899 (+2) одиниць,
- РСЗВ – 395 (+0) одиниць,
- засобів ППО – 209 (+0) одиниць,
- літаків – 278 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
- крилатих ракет – 531 (+0),
- кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) одиниць,
- спеціальної техніки – 163 (+0).
Актуальні втрати ворога / фото Генштаб ЗСУ
Як ЗСУ нищать окупантів в Україні: останні новини
У Генштабі ЗСУ розповіли, що підтверджено ураження об’єкта загарбників в районі населеного пункту Енергодар. 26 листопада знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.
У районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області близько 80 загарбників отримали поранення.
Також зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об’єкт ворога.
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