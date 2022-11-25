Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він також зазначив, що у Новій Каховці та Горностаївці нічого не змінилося – росіяни все ще розміщують техніку та БК на промислових об’єктах.
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Але Сергій Хлань каже, що наші ЗСУ нищать і ворожу живу силу, і командні пункти.
"Постійно чутно детонацію, вибухи в Каховці лунали близько 3 годин. Це означає, що склад боєприпасів знищили із вражаючою точністю", – додає він.
Сергій Хлань про нещодавні обстріли Херсонщини: дивіться відео
ЗСУ нищать склади ворога на лівому березі
Сергій Хлань додає, що в окупантів немає безпечного місця і те, що вони собі гадали, що здатні закріпитись на лівому березі і довго тримати під вогневим контролем весь правий берег – це не так.
"Незважаючи на злочинні обстріли Херсона і сіл поруч, наші ЗСУ роблять свою роботу – довго "кошмарити" правобережжя, вони не зможуть", – резюмує депутат.
Росія намагається активно обстрілювали Херсон та околиці
- Депутат Херсонської облради Сергій Хлань 24 листопада інформував, що Росія посилює обстріли Херсона. Окупанти ведуть обстріли зі ствольної артилерії.
- Під час обстрілу російські військові потрапили в машину, в якій їхав маленький хлопчик. Дитина від травм загинула в лікарні.
- Також 23 листопада від обстрілів Херсона загинув 73-річний чоловік. Окупанти обстрілювали місто з артилерії.
- Через те, що Росія нарощує обстріли Херсона, місцева влада радить все ж евакуюватися з деокупованого міста.