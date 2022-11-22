Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він також зазначив, що ті люди, які все ж повернулись, або залишились – варто погодитися на добровільну евакуацію.

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Перше, про що слід пам’ятати – власна безпека, адже весь правий берег Херсонщини ледь не постійно потрапляє під ворожий вогонь. Внаслідок "прильотів" є постраждалі та загиблі,

– каже Соболевський.

Він каже, що є розуміння – росіяни не будуть зупинятися та робитимуть це постійно. Їхня тактика без змін – вони нищать цивільні об’єкти, а не у військові.

Соболевський про те, чому важливо евакуюватись із Херсона: дивіться відео

Юрій Соболевський додає, що майже щодня є заявки із побажаннями евакуюватися, щоправда таких побажань ще не так багато.

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