Про це під час брифінгу заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Він зазначив, що росіяни "пробують різні стратегії, щоб завдати найбільшої шкоди за один раз".

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Росія обрала пріоритетними цілями підстанції та електростанції

Кудрицький розповів, що 15 листопада Росія обрала пріоритетними цілями підстанції та електростанції у західному регіоні. Водночас він наголосив, що не завжди найвідчутніші пошкодження на Заході.

Під час інших атак це можуть бути інші важливі енергорайони,

– сказав голова Укренерго.

Він нагадав, що на початку вересня дуже сильно дісталося Харкову. За словами Кудрицького, це була фактично перша цілеспрямована ракетна атака на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, голова Укренерго заявив, що дуже сильно діставалося Києву та іншим регіонами. "Географія дуже широка", – резюмував він.

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