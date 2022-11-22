Про це під час брифінгу заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Він зазначив, що росіяни "пробують різні стратегії, щоб завдати найбільшої шкоди за один раз".
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Росія обрала пріоритетними цілями підстанції та електростанції
Кудрицький розповів, що 15 листопада Росія обрала пріоритетними цілями підстанції та електростанції у західному регіоні. Водночас він наголосив, що не завжди найвідчутніші пошкодження на Заході.
Під час інших атак це можуть бути інші важливі енергорайони,
– сказав голова Укренерго.
Він нагадав, що на початку вересня дуже сильно дісталося Харкову. За словами Кудрицького, це була фактично перша цілеспрямована ракетна атака на енергетичну інфраструктуру.
Крім того, голова Укренерго заявив, що дуже сильно діставалося Києву та іншим регіонами. "Географія дуже широка", – резюмував він.
Україна оговтується від масованих атак Росії
- Російські атаки завдали колосальних пошкоджень українській енергосистемі. Через масовані атаки росіян в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС.
- Повідомлялося, що особливо складна ситуація зі світлом у Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.
- Досі залишається складною ситуація зі світлом в Одеській області. Там після атак росіян запровадили екстрені відключення електрики.
- У вівторок, 22 листопада, в Україні продовжаться планові відключення світла. Детальніше про ситуацію зі світлом в регіонах – читайте за посиланням.
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