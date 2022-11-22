Об этом во время брифинга заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Он отметил, что россияне "пробуют разные стратегии, чтобы нанести наибольший вред за один раз".

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Россия выбрала приоритетными целями подстанции и электростанции

Кудрицкий рассказал, что 15 ноября Россия выбрала приоритетными целями подстанции и электростанции в западном регионе. В то же время он подчеркнул, что не всегда самые ощутимые повреждения на Западе.

Во время других атак это могут быть другие важные энергорайоны,

– сказал глава Укрэнерго.

Он напомнил, что в начале сентября очень сильно досталось Харькову. По словам Кудрицкого, это была практически первая целенаправленная ракетная атака на энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, глава Укрэнерго заявил, что очень сильно доставалось Киеву и другим регионам. "География очень широкая", – резюмировал он.

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