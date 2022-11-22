Об этом во время брифинга заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Он отметил, что россияне "пробуют разные стратегии, чтобы нанести наибольший вред за один раз".
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Россия выбрала приоритетными целями подстанции и электростанции
Кудрицкий рассказал, что 15 ноября Россия выбрала приоритетными целями подстанции и электростанции в западном регионе. В то же время он подчеркнул, что не всегда самые ощутимые повреждения на Западе.
Во время других атак это могут быть другие важные энергорайоны,
– сказал глава Укрэнерго.
Он напомнил, что в начале сентября очень сильно досталось Харькову. По словам Кудрицкого, это была практически первая целенаправленная ракетная атака на энергетическую инфраструктуру.
Кроме того, глава Укрэнерго заявил, что очень сильно доставалось Киеву и другим регионам. "География очень широкая", – резюмировал он.
Украина оправляется от массированных атак России
- Российские атаки нанесли колоссальные повреждения украинской энергосистеме. Из-за массированных атак россиян в Украине почти не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС.
- Сообщалось, что особенно сложная ситуация со светом в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и некоторых других городах и районах.
- До сих пор остается сложной ситуация со светом в Одесской области. Там после атак россиян ввели экстренные отключения электричества.
- Во вторник, 22 ноября, в Украине продолжатся плановые отключения света. Подробнее о ситуации со светом в регионах – читайте по ссылке.
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