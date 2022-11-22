Вероятность блэкаута в Украине на брифинге прокомментировал председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Он отметил, что вероятность блэкаута в Украине зависит от многих факторов.

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Спрогнозировать, когда может произойти блэкаут, – невозможно

Владимир Кудрицкий заявил, что в первую очередь блэкаут зависит от характера и масштаба повреждений, наносимых энергосистеме во время конкретной ракетной атаки.

Кроме того, имеет значение работа ПВО, которая, по его словам, "последний раз сработала отлично". Также Кудрицкий подчеркнул, что блэкаут зависит от того, куда и в какие конкретно объекты попали ракеты, какая степень повреждений.

Можно попасть в подстанцию или электростанцию и полностью лишить ее возможности работать. А можно нанести частичные повреждения,

– сказал он.

Глава Укрэнерго заявил, что блэкаут зависит от комбинации прилетов и состояния, в котором была энергосистема в конкретный момент попадания.

"Например, каков был уровень потребления в энергосистеме в этот момент. Именно поэтому мы не публикуем почасовой график потребления, чтоб не ориентировать врага, что происходит у нас в системе", – добавил Кудрицкий.

Невозможно спрогнозировать, когда может произойти блэкаут, или какова его вероятность. Все будет зависеть от того, будут ли продолжаться массированные ракетные атаки. Если да, то насколько они будут успешными, насколько врагу удастся попасть в болезненные точки нашей энергосистемы,

– сказал глава Укрэнерго.

Блэкаут – не конец света

Он отметил, что блэкаут – "это не конец света". По его словам, это полное или существенное погашение энергосистемы, после которого начинается возобновление ее работы.

Кудрицкий рассказал, что Укрэнерго и другие энергетические компании провели подготовительные мероприятия, чтобы в случае блэкаута быстро восстанавливать энергосистему.

Глава Укрэнерго подчеркнул, что далеко не факт, что Украину ждет блэкаут, ведь украинская энергосистема неоднократно продемонстрировала свою устойчивость во время массированных атак России.

В ВОЗ спрогнозировали, сколько украинцев покинут свой дом

В ВОЗ прогнозируют, что от 2 до 3 миллионов жителей Украины покинут свои дома из-за холодов. В ВОЗ ожидают, что многие украинцы покинут свои дома в поисках тепла и безопасности.

В Офисе Президента заявляют, что в случае блэкаута никуда уезжать не надо. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко выразил надежду, что в Украине не будет блэкаута по всей стране.

В ДТЭК заявили, что блэкаут в Украине теоретически возможен, но он может произойти в результате значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщал, что после атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

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