Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге во время пресс-конференции заявил, что от 2 до 3 миллионов жителей Украины покинут свои дома из-за холодов.

Кстати Что такое блекаут и насколько он угрожает всей Украине

Украинцы покинут дома в поисках тепла

Он отметил, что сотни тысяч помещений по всей Украине не имеют газоснабжения. Поэтому украинцы не могут приготовить еду и лишены отопления.

Холодная погода может убить. По прогнозам, в некоторых районах страны температура воздуха опустится до -20 градусов. Семьи пытаются согреться, многие будут вынуждены прибегнуть к альтернативным методам отопления, таким как сжигание дров или генераторы... Мы ожидаем, что 2–3 миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности,

– заявил Клюге.

Что говорят у Зеленского

Из-за массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украине может угрожать блекаут. В Офисе Президента заявляют, что в случае блекаута никуда уезжать не надо.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко выразил надежду, что в Украине не будет блекаута по всей Украине. Он отметил, что энергетики работают для того, чтобы в течение суток, двух или трех чинить энергосистему.

Глава правительства Денис Шмигаль заявил, что в результате атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Также в ДТЭК заявили, что блекаут в Украине теоретически возможен. Однако он может произойти в результате значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой.

В ВОЗ ранее предупреждали о тяжелой зиме в Украине

ВОЗ ранее предупредила, что для многих пострадавших от войны жителей Украины будущая зима может стать крайне суровой.

В разрушенных районах страны люди не смогут получить необходимую медицинскую помощь. Зима может стать особенно опасной для уязвимых категорий людей.

Низкие температуры в Украине этой зимой могут привести к всплеску респираторных заболеваний, переохлаждению и обморожению, пневмонии, инсульту и сердечному приступу.

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