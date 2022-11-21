Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге під час пресконференції заявив, що від 2 до 3 мільйонів жителів України залишать свої домівки через холоди.

До речі Що таке блекаут і наскільки він загрожує всій Україні

Українці покинуть домівки у пошуках тепла

Він зазначив, що сотні тисяч приміщень у всій Україні не мають газопостачання. Через це українці не можуть приготувати їжу та позбавлені опалення.

Холодна погода може вбити. За прогнозами, в деяких районах країни температура повітря опуститься до -20 градусів. Сім'ї намагаються зігрітися, багато хто буде змушений вдатися до альтернативних методів опалення, таких як спалювання дров або генератори... Ми очікуємо, що 2 – 3 мільйони людей покинуть свої домівки у пошуках тепла та безпеки,

– заявив Клюге.

Що кажуть у Зеленського

Через масовані атаки на енергетичну інфраструктуру Україні може загрожувати блекаут. В Офісі Президента наразі заявляють, що у випадку блекауту нікуди виїжджати не треба.

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко висловив сподівання, що в Україні не буде блекауту по всій Україні. Він зазначив, що енергетики працюють для того, щоб протягом доби, двох, або трьох лагодити енергосистему.

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що внаслідок атак Росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Також у ДТЕК заявили, що блекаут в Україні теоретично можливий. Однак він може статися унаслідок значної руйнації генераторів та підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного кінця країни в інший.

У ВООЗ раніше попереджали про важку зиму в Україні

ВООЗ раніше попередила, що для багатьох жителів України, які постраждали від війни, майбутня зима може стати вкрай суворою.

У зруйнованих районах країни люди не зможуть отримати необхідної медичної допомоги. Зима може стати особливо небезпечною для вразливих категорій людей.

Низькі температури в Україні цієї зими можуть призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження, пневмонії, інсульту і серцевого нападу.

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