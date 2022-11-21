Так, в ОП сподіваються, що такого сценарію, як виїжджати з України, вдасться уникнути. Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону.

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Чи потрібно виїжджати з України у разі повного блекауту

За словами Тимошенка, виїжджати з країни точно нікуди не треба:

Тому що вчора в інформаційному просторі був просто вибух щодо виїзду. Не буде у нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину чи дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це робимо,

– зазначив заступник глави ОП.

Тимошенко наголосив, що є розуміння, як працюють рятувальники та обласна влада, – вони готуються розгортати пункти обігріву. Паралельно працюють енергетики для того, щоб протягом доби, двох, або трьох лагодити енергосистему.

"Все залежить від ситуації, справді, щодо ракетних обстрілів, я думаю, що це розуміє кожен українець. Але в будь-якому разі ми у своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо та стабілізуємо", – додав Тимошенко.

Можливий блекаут в Україні: останні новини

Раніше у ДТЕК заявили, що блекаут в Україні теоретично можливий. Втім, це станеться внаслідок значної руйнації генераторів та підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного кінця країни в інший.

Президент компанії "Київстар" Олександр Комаров розповів про поточний стан мобільної мережі в Україні та дав кілька прогнозів щодо того, якою буде ситуація у випадку повного й тривалого відключення енергії.

Президент компанії "Київстар" Олександр Комаров розповів про поточний стан мобільної мережі в Україні та дав кілька прогнозів щодо того, якою буде ситуація у випадку повного й тривалого відключення енергії. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наразі майже половина енергосистеми України виведена з ладу. За його словами, така ситуація відбувається внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури країни.

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