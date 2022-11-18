За словами Олександра Комарова, ще місяць тому компанія реєструвала близько 6 000 відключень мережі з будь-яких причин, але після атак на енергетичну інфраструктуру України таких стало 43 тисячі. Це пов’язано перш за все зі зникненням електроживлення.

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Без мобільного зв'язку

Президент "Київстару" вважає малоймовірним зникнення зв'язку на довгий час по всій Україні. Ситуація, звісно ж, залежатиме від того, як витримуватиме енергетична система. Однак набагато більшою є імовірність того, що мережа може перетворитися на точкове покриття, коли зв'язок буде доступний своєрідними "островами": в одних зонах він є, в інших немає.

Це зараз ми бачимо на прикладі Києва, коли вимикають цілі райони з великою кількістю мешканців, і за декілька годин зникає мобільний і фіксований зв’язок. Але це не означає, що весь Київ без зв’язку,

– каже Комаров.

При цьому найбільш вразливими містами він називає Київську, Харківську, Львівську та Полтавську області.

Як довго

У випадку екстреного відключення електромережі базова мережа працюватиме доки буде пальне в генераторах, які забезпечують резервне живлення. Технологічні майданчики обладнані акумуляторними батареями, час роботи яких залежить від віку. Це може бути від 1,5 до 4 годин максимум. Однак цей час значно зменшується зі зростанням навантаження.

Чому мережа гальмує

Користувачі можуть помітити, що після відключення електрики одразу починає зникати мобільний інтернет. Спочатку працює повільно, а потім все гірше. Олександр Комаров пояснює це навантаженням:

Бо нерівномірно зростає кількість людей, які в цю хвилину хочуть скористатися послугами цього сайту (технологічного майданчика – 24 канал). Пікові навантаження на мережу у нас зазвичай були на Новий рік, наприклад, коли трафік зростає на 30% – 40%. І так побудована мережа — вона повинна витримувати такі пікові навантаження. Коли відбуваються масові критичні відключення енергоживлення, як ми зараз спостерігаємо, то навантаження зростає в рази,

– цитує "НВ Бізнес".

Блекаут

У випадку повного блекауту базові станції, які підключені до генераторів, зможуть працювати доти, доки буде паливо.

Наприклад, Чернігів у березні майже місяць був в осаді, під обстрілами, і в місті весь час була відсутня електроенергія. Попри це там працювало на дизель-генераторах 14 базових станцій Київстару,

– каже Комаров.

Відразу після повернення енергії станції поновлять роботу.