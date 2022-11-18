По словам Александра Комарова, еще месяц назад компания регистрировала около 6 000 отключений сети по любым причинам, а после атак на энергетическую инфраструктуру Украины таких стало 43 тысячи. Это связано, прежде всего, с исчезновением электропитания.

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Без мобильной связи

Президент "Киевстар" считает маловероятным исчезновение связи на долгое время во всей Украине. Ситуация, конечно, будет зависеть от того, как будет выдерживать энергетическая система. Однако гораздо больше вероятность того, что сеть может превратиться в точечное покрытие, когда связь будет доступна своеобразными "островами": в одних зонах она есть, в других нет.

Это сейчас мы видим на примере Киева, когда отключают целые районы с большим количеством жителей, и через несколько часов исчезает мобильная и фиксированная связь. Но это не значит, что весь Киев без связи,

– говорит Комаров.

При этом наиболее уязвимыми городами он называет Киевскую, Харьковскую, Львовскую и Полтавскую области.

Как долго

В случае экстренного отключения электросети базовая сеть будет работать, пока будет горючее в генераторах, обеспечивающих резервное питание. Технологические площадки оборудованы аккумуляторными батареями, время работы которых зависит от возраста. Это может быть от 1,5 до 4 часов максимум. Однако это время значительно уменьшается с ростом нагрузки.

Почему сеть тормозит

Пользователи могут заметить, что после отключения электричества сразу же исчезает мобильный интернет. Сначала работает медленно, а затем все хуже. Александр Комаров объясняет это нагрузкой:

Потому что неравномерно растет количество людей, которые в эту минуту хотят воспользоваться услугами этого сайта (технологической площадки – 24 канал). Пиковые нагрузки на сеть у нас обычно были на Новый год, например когда трафик растет на 30% – 40%. И так построена сеть – она должна выдерживать такие пиковые нагрузки. Когда происходят массовые критические отключения энергопитания, как мы сейчас наблюдаем, то нагрузка возрастает в разы,

– цитирует "НВ Бизнес".

Блэкаут

В случае полного блэкаута базовые станции, подключенные к генераторам, смогут работать, пока будет топливо.

К примеру, Чернигов в марте почти месяц был в осаде, под обстрелами, и в городе все время отсутствовала электроэнергия. Несмотря на это, там работало на дизель-генераторах 14 базовых станций Киевстара,

– говорит Комаров.

Сразу по возвращении энергии станции возобновят работу.