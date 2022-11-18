Росія двічі масовано атакувала енергосистему Україна, пише 24 канал. Перша така атака сталася 10 жовтня, коли росіяни випустили близько 80 ракет. Вдруге окупанти випустили по Україні майже сотню ракет 15 листопада. Крім того, Росія атакувала Україну дронами-камікадзе.

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Що таке блекаут

Блекаут – це аварія, внаслідок якої стається масове відключення всіх споживачів від електроенергії.

З технічної точки зору – це технологічне порушення в режимі роботи усієї або значної частини об'єднаної енергомережі внаслідок пошкодження (знеструмлення) обладнання електричних мереж або втрати генеруючої потужності електростанцій, що призводить до порушення паралельної роботи елементів і частин енергосистеми, її поділу на частини або відокремлення від неї електростанцій та масового відключення споживачів електроенергії.

Основною характерною ознакою аварії в енергосистемі є раптове і критичне падіння частоти електричного струму.

Вечірній Київ / Фото Валентини Поліщук (24 канал)

Причинами такого падіння можуть бути аварії на виробничих потужностях генеруючих підприємств, підстанціях і магістральних лініях електропередач. Саме такі об'єкти намагається зруйнувати Росія.

Також падіння частоти електричного струму може спричинити кібератака.

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Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону пояснював, що блекаут – це тоді, коли є критичне перевантаження і критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію, яка забезпечується шляхом передавання її від об'єктів генерації до точок споживання.

Тобто автоматика спрацьовує і вимикає споживачів, від'єднує їх від мережі, щоб вона не перегоріла,

– сказав Сахарук.

Він пояснив, що якщо при цьому спрацює автоматика, "то йде пошук джерела, яке дасть можливість заживити місто". Відтак, якщо джерело є, то відновлення електроенергії – це питання однієї години.

"Однак, якщо не буде цього джерела живлення і його треба буде надавати через відновлення підстанцій чи ліній, це вже не година", – розповів Сахарук.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в Україні вже ставався блекаут, зокрема в Харкові під час обстрілів.

Один з трансформаторів, які знищила Росія в Україні / Фото Укренерго

Крім того, у світі є чимало випадків, коли також ставався блекаут, однак не через масовані ракетні атаки. Зі свіжих прикладів – 25 січня 2022 року відбулося масове відключення електроенергії в Узбекистані, Киргизії та півдні Казахстану. Днями Узбекистан знову попередив про загрозу блекауту.

Наскільки можливий блекаут в Україні та евакуація

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтерв'ю "Главреду" оцінив ризики блекауту в Україні. За його словами, існують різні сценарії: базовий, песимістичний, оптимістичний.

Критичний сценарій передбачає евакуацію, але наскільки він імовірний зараз – не можна розкривати, щоб Росія була в ситуації невизначеності.

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Володимир Омельченко заявив, що базовий сценарій передбачає планові та аварійні відключення, перебої протягом усієї зими. Повного блекауту протягом багатьох тижнів у Києві чи інших містах – за цим сценарієм не передбачається.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук інформував, що якщо при холодній погоді не можна повернути світло через брак джерела живлення і на це треба багато годин – стає актуальним питання про евакуацію.

Як можна допомогти під час блекауту

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, як можна допомогти під час блекауту. Він пропонує об'єднати зусилля.

Зокрема, Федоров розповів, що під час блекауту генератори допомагають мобільним операторам працювати, щоб люди були на зв‘язку.

Але їх недостатньо, щоб забезпечити кожну базову станцію резервним живленням. Щоб вирішити це, можна об'єднати зусилля з іншим бізнесом, який працює поряд,

– написав міністр.

"Наприклад, ви керівник торговельного чи офісного центру й використовуєте стаціонарний промисловий генератор. Оператори можуть підключити до нього базову станцію, що поблизу. Тоді під час блекауту мешканці навколо зможуть подзвонити близьким чи екстреним службам", – додав Федоров.

Зверніть увагу. Якщо готові розділити генератор з мобільними операторами — напишіть, будь ласка, на цю пошту — hello@thedigital.gov.ua

Як Росія спекулює на темі блекауту

Росія зацікавлена в тому, щоб посіяти паніку серед українців – особливо в холодну погоду, коли питання електроенергії вкрай чутливе. Кремлівські пропагандисти намагалися розігнати тему про нібито евакуацію з Києва.

Дезінформаційна кампанія росіян почалась з посилання на The New York Times, де 5 листопада вийшов матеріал під назвою: "Київ готується до тотальної евакуації на випадок відключення електропостачання".

Центр Києва без світла / Фото Associated Press

Матеріал NYT побудований на коментарях голови департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Однак у тексті немає його цитат зі згадкою про плани організованої та неминучої евакуації 3 мільйонів киян.

Ткачук спростував трактування його слів і заявив: "Система цивільного захисту має бути готовою до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію".

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Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада оцінює всі ризики та відкрито говорить про них. Однак на цей момент про евакуацію Києва не йдеться.

Натомість російські ЗМІ продовжили інформаційну кампанію та навіть вигадали фейк про евакуацію миколаївців. Неправдиву інформацію спростував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Росія поширює фейки про енергетику України

Центр стратегічних комунікацій спростував найпопулярніші фейки Росії про енергосистему України. Росія поширює фейки після масованих обстрілів, щоб спричинити паніку серед українців.

Інформація, що ворог може знищити всю українську електроенергетику – не відповідає дійсності. Потужність нашої енергосистеми не дозволять росіянам влаштувати тотальний блекаут.

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Пропагандисти заявляють, що українська влада не допомагає долати наслідки російських ударів. Однак уряд працює з підприємствами, щоби ті коригували графіки роботи для зменшення навантаження на мережу.

Росіяни поширюють фейк, що буцімто уряд продовжує продавати електроенергію країнам ЄС, через що українці без світла. Однак з 10 жовтня Україна вимушено припинила експорт електроенергії. Її спрямовують виключно на внутрішні потреби.



Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

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