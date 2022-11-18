Після останнього масованого ракетного удару росіян, ситуація в енергетичній галузі нашої держави залишається складною – по всій країні відбуваються відключення світла. У київському представництві ДТЕК дали 5 порад, як підприємці можуть долучитися до стабілізації енергосистеми України.

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Як бізнес може підтримати енергосистему країни

У ДТЕК зазначили, що для стабілізації енергосистеми НЕК "Укренерго" вимушена запроваджувати стабілізаційні відключення електроенергії у різних областях країни. Зокрема, з 10 жовтня застосовуються тимчасові обмеження постачання ресурсу.

При цьому, добровільне скорочення споживання електроенергії бізнес-клієнтами допоможе стабілізувати роботу української енергосистеми після масованих російських ракетних ударів.

Так, виконуючи 5 простих порад, бізнеси можуть допомогти енергетикам уникати аварійних ситуацій через перенавантаження у мережі та забезпечити нормальну роботу енергетичної системи країни. Для цього потрібно:

обмежити підсвітку вивісок та вітрин;

зменшити використання електроенергії офісами;

якомога менше використовувати енергоємні прилади, зокрема принтери;

знизити яскравість освітлення торгових залів й оптимізувати систему клімат-контролю;

зменшити використання фасадної реклами та екранів.

До слова, у ДТЕК підкреслюють, що ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень та кількість відключених клієнтів. Наразі це – найкраща підтримка енергетиків, які у цілодобовому режимі роблять усе можливе, щоб кожен мав вдома світло.

Нагадаємо, що 15 листопада Росія здійснила наймасованішу ракетну атаку по Україні. Ворог випустив 96 ракет різного типу, 77 з яких вдалось збити українській ППО. Проте, решта снарядів пошкодили 15 об'єктів критичної інфраструктури нашої держави.

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