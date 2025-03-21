Тому ця пропозиція прозвучала не через фінансову вигоду, а як політична гра. Таку думку 24 Каналу озвучив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

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Політичні ігри Трампа

Ігор Ліпсіц зазначив, що Трампу як політичному діячу потрібно демонструвати американському виборцю, що він дуже результативний президент. Йому не обов'язково досягати реальних успіхів.

Взявши у власність АЕС України, президент США може розповідати, що "запобіг атакам та захистив світ від жахливої катастрофи". Водночас навряд чи Трамп зможе на цьому заробити.

Це політичні ігри. Сказати: "Я врятував світ від атомної катастрофи" – це результат. Як і що далі – це неважливо. "Головне, що я сказав своїм виборцям у США, що я великий президент-миротворець, врятував світ від атомної катастрофи". А що буде далі з АЕС, як вона буде експлуатуватися – Трампа не хвилює,

– вважає доктор економічних наук.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтвердив, що Дональд Трамп порушував питання Запорізької АЕС. Український лідер заявив, що Україна готова обговорювати можливості інвестицій в українські станції та модернізацію відповідних об'єктів. Проте про передачу АЕС у власність США не мовилося.