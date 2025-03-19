Про це повідомляє 24 Канал з посиланням пресконференцію Володимира Зеленського.

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Зеленський підтвердив, що Трамп цікавився Запорізькою АЕС

Український гарант пояснив, що вони з Трампом говорили виключно про Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією. За його словами, вони обговорювали, чи зможе Україна відновити цю станцію.

Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути правильна інфраструктура, має бути водопостачання, технічний персонал і багато інших кроків, які необхідні для того, щоб станція стала рентабельною через 1,5-2 роки. Вона має приносити електрику, особливо для людей,

– додав гарант

Зеленський зазначив, що Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США може відновити ЗАЕС.

"Я відповів, що так, якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові обговорити це. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка перебуває під контролем "патріотів" (росіян – 24 Канал), – підкреслив Зеленський.

Зауважимо, що під час брифінгу президент відповів, чи вимагають США від України кроків задля припинення вогню. Зеленський розповів, що Трамп не тиснув на нього, а нинішня розмова була чи не найпредметніша за весь час. Американська сторона подала сигнали про енергетичну тишу – не бити по енергетиці обох країн.