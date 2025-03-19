Чи ставлять США вимоги до України
Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили наші наступні кроки, вимоги щодо часткового припинення вогню. А сьогодні ми бачимо саме це так,
– сказав президент.
Володимир Зеленський увечері 19 березня поговорив із журналістами, передає 24 Канал. Він розповів, чи ставить Америка вимоги до України.
Чи ставлять США вимоги до України
Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили наші наступні кроки, вимоги щодо часткового припинення вогню. А сьогодні ми бачимо саме це так,
– сказав президент.