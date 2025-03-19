Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Укрзалізниці.

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Що відомо про атаку по залізниці на Дніпропетровщині 19 березня

Як повідомили в УЗ, на жаль, є поранені.

Друга лише за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Їм надається медична допомога,

– сказано в дописі.

Попередньо, ворог бив балістичною ракетою.

"Залізничники доклали всіх зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів", – додали в компанії.