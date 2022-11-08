Ситуацію, в якій опинилася енергосистема України, прокоментував директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, базовий сценарій розвитку подій в Україні передбачає планові та аварійні відключення, перебої протягом усієї зими.

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Що передбачає базовий сценарій розвитку подій

Але повного блекаута протягом багатьох тижнів у Києві, Дніпрі чи Кропивницькому за цим сценарієм не передбачається,

– сказав експерт.

Щодо повного відключення, то Володимир Омельченко сказав, що все може статися, оскільки "ми не знаємо, якими надалі будуть можливості ворога".

Крім того, експерт підкреслив, що Україні буде неможливо врятувати інфраструктуру, якщо Росія отримає іранські балістичні ракети, "з якими дуже важко боротися".

Як працюватиме енергетична система

Омельченко розповів, що енергетична система України взимку працюватиме у режимі обстрілів, аварійних відключень і ремонтів. За його словами, так відбуватиметься по колу.

Така ситуація в нас триватиме протягом осінньо-зимового періоду. У певних регіонах буде більше аварійних і планових відключень, в інших – менше,

– сказав він.

Експерт пояснив, що Київ та область – енергодефіцитний регіон. Він пояснив, що у Київській, Чернігівській, Житомирській областях мало виробляють електричної енергії.

"Тобто у нас тут мало відповідних електростанцій, теплових станцій. Тому регіон залежить від інших регіонів – він пов'язаний із високовольтними лініями електропередач. І якщо ці лінії пошкоджені, тому і виникають відповідні проблеми", – резюмував Омельченко.

Росія атакувала енергетичну систему України

Росія зазнає невдач на полі бою, через що традиційно вдалася до тероризму. У період з 10 жовтня до 3 листопада російські військові масово атакували енергосистему України ракетами та дронами-камікадзе.

Чи не найбільше від атак окупантів постраждала Київщина. Повідомлялося, що внаслідок атак окупантів найбільше від аварійних відключень електроенергії постраждали північні та центральні регіони.

Президент Володимир Зеленський інформував, що внаслідок атак Росії серйозно пошкоджено близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.

Допомогти Україні подолати наслідки обстрілів зголосилися у ЄС. Євросоюз може надати Україні фінансову допомогу в розмірі 25,5 мільйонів євро.

У Києві не виключають, що місту може знадобитися евакуація, якщо станеться повне знеструмлення. Водночас місцева влада наголосила, що наразі евакуації з Києва не планується.

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