Об этом на брифинге заявил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий. По его словам, после массированной атаки России 15 ноября в Украине "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций".

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Практически на каждую важную подстанцию что-то прилетало

Владимир Кудрицкий объяснил масштаб российских атак. Он отметил, что практически вся тепловая и гидрогенерация Украины "подверглась повреждениям, подверглась ракетным ударам".

Сообщается, что почти не осталось неповрежденных узловых подстанций Укрэнерго.

Практически на каждую важную подстанцию уже что-то прилетало. На некоторые – по нескольку раз. По 3, по 5 и даже по 8 раз,

– добавил Кудрицкий.

Председатель правления Укрэнерго констатировал, что масштаб разрушений колоссальный и "после каждой атаки нужно время, чтобы заживить большинство потребителей, восстановить возможность доставлять им электроэнергию через украинскую энергосеть".

По его словам, нужно от 1 до 3 дней, чтобы уменьшились графики аварийных отключений и перейти в режим плановых отключений. Кудрицкий заявил, что отключения в основном связаны с дефицитом генерирующих мощностей, то есть нехваткой производства электроэнергии.

"Мы не можем сейчас в энергосистеме сгенерировать столько электроэнергии, сколько потребители хотели бы потребить", – добавил он.

Какая ситуация со светом в Украине

Президент Владимир Зеленский вечером 21 ноября сообщил, что особенно сложная ситуация со светом в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и некоторых других городах и районах.

Глава государства призвал пытаться ограничивать личное использование электричества.

Во вторник, 22 ноября, в Украине продолжатся плановые отключения света. Отключения света применены с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины.

В Одесской области ситуация со светом до сих пор остается сложной. После атак россиян в регионе ввели экстренные отключения электричества. Подробнее о ситуации со светом в регионах – читайте по ссылке.

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