Про це під час брифінгу заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, після масованої атаки Росії 15 листопад в Україні "практично не залишилося неушкоджених теплових і гідроелектростанцій".

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Практично на кожну важливу підстанцію щось прилітало

Володимир Кудрицький пояснив масштаб російських атак. Він зазначив, що практично вся теплова та гідрогенерація України "зазнала ушкоджень, зазнала ракетних ударів".

Повідомляється, що майже не лишилось неушкоджених вузлових підстанцій Укренерго.

Практично, на кожну важливу підстанцію вже щось прилітало. На деякі – по кілька разів. По 3, по 5 і навіть по 8 разів,

– додав Кудрицький.

Голова правління Укренерго констатував, що масштаб руйнувань колосальний і "після кожної атаки потрібен час, щоб заживити більшість споживачів, відновити можливість доставляти їм електроенергію через українську енергомережу".

За його словами, потрібно від 1 до 3 дні, щоб зменшилися графіки аварійних відключень і перейшли у режим планових відключень. Кудрицький заявив, що відключення в основному пов'язані з дефіцитом генеруючих потужностей, тобто нестачею виробництва електроенергії.

"Ми не можемо зараз в енергосистемі згенерувати стільки електроенергії, скільки споживачі хотіли б спожити", – додав він.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Президент Володимир Зеленський ввечері 21 листопада повідомив, що особливо складна ситуація зі світлом у Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.

Глава держави закликав намагатися обмежувати особисте використання електрики.

У вівторок, 22 листопада, в Україні продовжаться планові відключення світла. Відключення світла застосовані з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України.

В Одеській області ситуація зі світлом досі залишається складною. Після атак росіян в регіоні запровадили екстрені відключення електрики. Детальніше про ситуацію зі світлом в регіонах – читайте за посиланням.

До теми – що не так з графіками відключення світла: дивіться відео