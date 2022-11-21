Про аварійні відключення наразі в Укренерго не говорять. Втім, слід пам'ятати, що ситуація може змінитись, якщо буде перенавантаження системи.

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Завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення,

– зазначили в Укренерго.

Енергосистема ще не оговталась

Енергетики продовжують робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення для українців. Проте енергосистема ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів.Тому працювати на повну потужність не може.

Графіки відключень складають та застосовують обленерго. Їх перелік можна знайти тут. Нагадали, що "Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а передає інформацію про обсяги, на які треба зменшити споживання.

Світло можуть відключати до березня

Росія своїми обстрілами зруйнувала значну частину енергосистеми України. СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко вважає, що у режимі відключень світла українцям доведеться жити до березня.

У ДТЕК допускають можливість повного блекауту, якщо буде ще більша руйнація енергосистеми. Однак наразі ситуація – контрольована, енергетики працюють. Зазначили, вихід із блекауту передбачає декілька сценаріїв, згідно з якими це може тривати 3 – 10 днів.

В Офісі Президента попереджали, що в разі повного блекауту виїжджати з України не потрібно. Період варто перечекати, поки спеціалісти відновлять живлення.

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