Об аварийных отключениях пока в Укрэнерго не говорят. Впрочем, следует помнить, что ситуация может измениться, если будет перегрузка системы.

Кстати Сколько еще в Украине будут выключать свет: прогноз энергетиков не радует

Завтра, 22 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения,

– отметили в Укрэнерго.

Энергосистема еще не оправилась

Энергетики продолжают делать все возможное для возобновления устойчивого энергопитания украинцам. Однако энергосистема еще полностью не оправилась от 6 волн ракетных ударов. Поэтому работать на полную мощность не может.

Графики отключений составляют и применяют облэнерго. Их список можно найти здесь. Напомним, что "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а передает информацию об объемах, на которые нужно уменьшить потребление.

Свет могут отключаться до марта

Россия своими обстрелами разрушила значительную часть энергосистемы Украины. СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко считает, что в режиме отключения света украинцам придется жить до марта.

В ДТЭК допускают возможность полного блекаута, если будет еще большее разрушение энергосистемы. Однако ситуация – контролируемая, энергетики работают. Отметили, что выход из блекаута предполагает несколько сценариев, согласно которым это может длиться 3 – 10 дней.

В Офисе Президента предупреждали, что в случае полного блекаута уезжать из Украины не нужно. Период следует переждать, пока специалисты возобновят питание.

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