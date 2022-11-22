Водночас аварійних відключень поки не прогнозують. Детальніше про те, де не буде світла 22 листопада – читайте у матеріалі 24 каналу.

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В Україні діятимуть планові відключення

22 листопада з 0:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність. Зауважимо, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

Що буде зі світлом на Львівщині

З 0:00 до 24:00 у всіх регіонах України, зокрема й на Львівщині, будуть застосовані планові відключення.

На Волині запроваджують погодинні відключення

Укренерго запроваджує у Волинській області погодинні відключення електроенергії 22 листопада. Ознайомитись із графіком можна на вебсайті "Волиньобленерго" за посиланням.

Графік погодинного відключення хоч і є плановим, однак застосовується він у зв’язку із ненормальним режимом роботи енергосистеми України, тому вказані у ньому години можуть змінюватись.

На Черкащині відключать електроенергію

22 листопада з 0:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень. З графіками можна ознайомитися за посиланням. Такі дії допоможуть профільним службам якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів.

На Сумщині діятимуть планові відключення світла

22 листопада в Сумах та області будуть застосовані планові (погодинні) відключення.

З 0:00 до 24:00 в Сумах діятимуть графіки 2 через 6 годин (-2/+6).

З 6:00 до 22:00 по області – 2 через 2 години.

Зауважимо, що додаткові аварійні вимкнення не прогнозуються.

Рівненщина буде без електрики

З’явився оновлений графік відключень електропостачання на Рівненщині 22 листопада.

місто Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

Зверніть увагу, що це графік планових обмежень постачання електричної енергії. Він може змінюватись у разі застосування аварійних або екстрених відключень.

У Києві – стабілізаційні відключення світла

За розпорядженням Укренерго, 22 листопада будуть відбуватися стабілізаційні відключення світла згідно з графіком.

Однак пошкодження енергетичної інфраструктури значні. Тому можливі екстрені відключення поза графіками, якщо в Укренерго буде необхідність додатково збалансувати енергосистему. Про них повідомлять додатково.

На Прикарпатті вводять погодинні вимкнення світла

Графік погодинних вимкнень електроенергії на Прикарпатті на 22 листопада:

З 7:00 до 8:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІІ черги повністю.

З 8:00 до 10:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів І черги повністю.

З 10:00 до 12:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ черги повністю.

З 12:00 до 14:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІІ черги повністю.

З 14:00 до 16:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів І черги повністю.

З 16:00 до 18:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ черги повністю.

З 18:00 по 20:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІІ черги повністю.

З 20:00 по 22:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів І черги повністю.

З 22:00 до 23:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ черги Долинської, Коломийської, Косівської, Лисецької, Надвірнянської СЕЕМ.

З 23:00 до 24:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ черги Рогатинської, Рожнятівської, Снятинської, Верховинської СЕЕМ.

Дізнатись, до якої черги ви належите, можна на сайті Прикарпатттяобленерго.

Полтавщина залишиться без світла

Графік погодинних відключень у Полтавській області 22 листопада:

Перша черга:

0:00 – 2:00

6:00 – 8:00

12:00 – 14:00

18:00 – 20:00

Друга черга:

2:00 – 4:00

8:00 – 10:00

14:00 – 16:00

20:00 – 22:00

Третя черга:

4:00 – 6:00

10:00 – 12:00

16:00 – 18:00

22:00 – 24:00

Чернівецька область з оновленим графіком вимкнень

Оновлений графік відключень електропостачання у Чернівецькій області 22 листопада можна подивитися за посиланням.

Важливо! Електроенергія може бути відсутня також і з інших причин, наприклад через аварійні ситуації, ремонт в мережах або несправну проводку в оселі.

Нагадаємо, раніше заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, виїжджати з України у разі блекауту не потрібно.

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