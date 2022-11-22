В то же время аварийные отключения пока не прогнозируют. Детальнее о том, где не будет света 22 ноября – читайте в материале 24 канала.

‚Важно "Это не конец света": что будет происходить в случае блэкаута в Украине

В Украине будут действовать плановые отключения

22 ноября с 0:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения.

Украинская энергосистема все еще полностью не восстановилась после 6 волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность. Отметим, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.

Что будет со светом во Львовской области

С 0:00 до 24:00 во всех регионах Украины, в том числе и во Львовской области, будут применены плановые отключения.

На Волыни вводят почасовые отключения

Укрэнерго вводит в Волынской области почасовые отключения электроэнергии 22 ноября. Ознакомиться с графиком можно на сайте "Волыньоблэнерго" по ссылке.

График почасового отключения хоть и плановый, однако применяется он в связи с ненормальным режимом работы энергосистемы Украины, поэтому указанные в нем часы могут меняться.

В Черкасской области отключат электроэнергию

22 ноября с 0:00 до 24:00 в Черкасской области будут использованы графики почасовых отключений. С графиками можно ознакомиться по ссылке. Такие действия помогут профильным службам ликвидировать последствия обстрелов.

В Сумской области будут действовать плановые отключения света

22 ноября в Сумах и области будут применены плановые (почасовые) отключения.

С 0:00 до 24:00 в Сумах будут действовать графики 2 через 6 часов (-2/+6).

С 6:00 до 22:00 по области – 2 через 2 часа.

Отметим, что дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

Ровненская область будет без электричества

Появился обновленный график отключений электроснабжения в Ровенской области 22 ноября.

город Ровно – здесь.

Ровненская область – здесь.

Обратите внимание, что это график плановых ограничений на поставку электрической энергии. Он может изменяться при применении аварийных или экстренных отключений.

В Киеве – стабилизационные отключения света

По распоряжению Укрэнерго, 22 ноября будут происходить стабилизационные отключения света согласно графику.

Однако повреждения энергетической инфраструктуры значительны. Поэтому возможны экстренные отключения вне графиков, если у Укрэнерго будет необходимость дополнительно сбалансировать энергосистему. О них сообщат дополнительно.

На Прикарпатье вводят почасовые отключения света

График почасовых отключений электроэнергии на Прикарпатье на 22 ноября:

С 7:00 до 8:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди полностью.

С 8:00 до 10:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей и очереди полностью.

С 10:00 до 12:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди полностью.

С 12:00 до 14:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди полностью.

С 14:00 до 16:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей и очереди полностью.

С 16:00 до 18:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди полностью.

С 18:00 до 20:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей III очереди полностью.

С 20:00 по 22:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей и очереди полностью.

С 22:00 до 23:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди Долинской, Коломыйской, Косовской, Лысецкой, Надвирнянской СЭЭМ.

С 23:00 до 24:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди Рогатинской, Рожнятовской, Снятинской, Верховинской СЭЭМ.

Узнать, к какой очереди вы относитесь, можно на сайте Прикарпатьяоблэнерго.

Полтавская область останется без света

График почасовых отключений в Полтавской области 22 ноября:

Первая очередь:

0:00 – 2:00

6:00 – 8:00

12:00 – 14:00

18:00 – 20:00

Вторая очередь:

2:00 – 4:00

8:00 – 10:00

14:00 – 16:00

20:00 – 22:00

Третья очередь:

4:00 – 6:00

10:00 – 12:00

16:00 – 18:00

22:00 – 24:00

Черновицкая область с обновленным графиком отключений

Обновленный график отключений электроснабжения в Черновицкой области 22 ноября можно посмотреть по ссылке.

Важно! Электроэнергия может отсутствовать также и по другим причинам, например из-за аварийных ситуаций, ремонта в сетях или неисправной проводки в доме.

В Одесской области вводят экстренные отключения света

В Одесской области 22 ноября будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии. Соответствующая информация появилась на сайте ДТЭК Одесские электросети. Графики, составленные для стабилизационных отключений, пока не действуют.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что выезжать из Украины в случае блэкаута не нужно.

Из-за непогоды в Киевской области проблемы со светом

В Киевской ОВА сообщили, что в Киевской области из-за мокрого снега и дождя, налипания мокрого снега в течение 21 – 22 ноября произошли аварийные отключения электроэнергии. Бригады ДТЭК продолжают ликвидацию последствий непогоды.

Специалисты уже вернули свет в 39 населенных пунктов, полностью обесточенных, и 66 – частично.

По состоянию на 9 утра 22 ноября полностью обесточенными остаются 57 населенных пунктов и 102 частично. Из-за порывов ветра полностью обесточены 60 линий электропередачи 6-10 кВ и 26 – частично, 1 400 трансформаторных подстанций.

Важно! Кроме аварийных, в области по распоряжению Укрэнерго применяются стабилизационные отключения света согласно графику на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

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