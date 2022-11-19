Невідомо точно, скільки ракет має Росія та скільки з них вона планує ще запустити по енергетичній інфраструктурі нашої держави, однак останній масований ракетний обстріл був чи не найбільшим. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону.

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Як експерти оцінюють пошкодження енергоінфраструктури

Збройним Силам, звісно, вдалось збити чималу кількість ракет, але об'єкти нашої енергетичної інфраструктури все одно суттєво постраждали. Як зазначає Гетманцева, оцінити шкоду можна від 0,5 до 1 мільярда доларів.

За нашими підрахунками, атака 15-го числа завдала від половини до мільярда доларів прямих збитків економіці нашої держави,

– сказав народний депутат.

Також він наголосив, що існують так звані "непрямі збитки". Зокрема, вони відбиваються на доходах підприємств, що не можуть працювати через відключення електрики.

Зверніть увагу! У вівторок, 15 листопада, Росія випустила по нашій державі близько 100 ракет. За словами речника командування Повітряних Сил, українським системам ППО вдалось збити у той день 77 ворожих повітряних цілей.

Чого хоче досягнути Росія масованими ударами

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чого намагаються досягнути окупанти масованими обстрілами. Як він повідомляє, загарбники планують спровокувати такими діями кілька хвиль міграції.

Тобто Кремль хоче, аби якомога більше українців залишили власну державу, бо він уже зрозумів, що у теперішній ситуації українське суспільство не буде виступати проти влади.

Нагадаємо, у цьому матеріалі 24 каналу ми пояснювали, що таке блекаут та чи загрожує він Україні. Є декілька сценаріїв розвитку подій та ситуації в енергоінфраструктурі – потрібно бути готовим до кожного з них.

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