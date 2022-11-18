Таку думку 24 каналу висловив громадський діяч та політичний експерт Валерій Клочок. За його словами, країни Заходу зайняли доволі відсторонену позицію щодо подій в Україні.

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"Світ зайняв "страусину" позицію"

Так, лідери західних держав засуджують ракетні обстріли, які здійснює Росія. Однак при цьому вони мовчать про те, що фактично удари по Україні – це спроба знищити українське населення.

Світ зайняв "страусину" позицію. Він чекає, поки у росіян закінчаться ракети і снаряди. Світ зрозумів, що Росія не завоює Україну. Їх це влаштовує,

– зазначив Клочок.

За словами політичного експерта, є ціла низка випадків, коли країни Заходу могли б проявити набагато жорсткішу позицію.

По-перше, у середу, 16 листопада, в ООН ухвалили проєкт резолюції про права людини в окупованому Росією Криму. Однак при цьому, за словами Клочка, ООН чомусь забуває про решту українських територій.

По-друге, суд у Нідерландах обійшов увагою замовників збиття літака MH17.

По-третє, після падіння ракети у Польщі низка західних країн зайняла позицію щодо того, що ракета могла бути українською.

"Цей набір речей, які відбулися в останні кілька днів, вказує на те, що світ дуже збентежений, стурбований. Він Україні допомагає, але чекає, поки Україна сама все зробить", – зауважив політичний експерт.

Як українці сприймають НАТО після падіння ракети у Польщі

Клочок наголосив, що після інциденту з падінням ракети у Польщі НАТО виглядає "непривабливо" в очах українців. Політичний експерт вважає, що Альянс мав би застосувати статтю 4 свого статуту та ініціювати консультації з приводу загрози безпеці Польщі.

У НАТО показали себе не з кращого боку. Однак мені здається, що ця історія з ракетою не вписується в сценарій Північноатлантичного Альянсу та західного світу щодо того, як має завершитися війна,

– сказав Клочок.

За його словами, у НАТО вважають, що оскільки українці самі справляються з росіянами, то Альянсу не варто встрягати у війну. Однак у цьому полягає негативний момент, оскільки НАТО демонструє Росії, що якщо "трохи постріляти" по країні-члену Альянсу, то нічого за це не буде.

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Політичний експерт додав, що після падіння ракети у Польщі між США та Україною виникла певна неузгодженість позицій.

"Однак реакція української влади була абсолютно зрозумілою, оскільки це ми воюємо вже 9 рік, а не західний світ", – додав Клочок.

Захід боїться війни

Він зазначив, що Захід боїться війни. За словами Клочка, з людської точки зору цей страх цілком зрозумілий. Однак позиція Заходу, яка полягає у тому, аби триматися осторонь війни в Україні, не є правильною.

З початку широкомасштабного вторгнення Росія показала свою ницість, свою нікчемність і з економічної, і з військової точки зору. Загалом логічно було б припинити цю війну вже зараз,

– сказав політичний експерт.

Однак, за його словами, поки що країни Заходу не готові це зробити.

"У перемоги буде дуже багато батьків"

Він додав, що Україна вдячна Заходу за допомогу у багатьох сферах. Однак після перемоги у війні проти Росії західним країнам важливо не забути, завдяки кому це стало можливо.

"У перемоги буде дуже багато батьків. І коли лідери інших країн будуть ділити перемогу між собою, то їм не варто забувати, що її здобула для всього світу саме Україна", – наголосив Клочок.

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