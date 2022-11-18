Таку думку 24 каналу висловив експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський. Раніше повідомлялось про те, як бізнесу допомогти енергосистемі України.

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Ситуація з газом

Білявський розповів, що за ситуацію з газом не слід перейматись. Його досвід експлуатації газопровідних мереж дозволяє говорити про те, що блакитне паливо доходитиме до споживачів.

Я сподіваюсь, що кінцеві споживачі природного газу не відчують наслідків після нової терористичної атаки Росії, яка мала місце 17 листопада в першій половині дня,

– зазначив експерт з енергетики центру Разумкова.

Фактори впливу

Він продовжив, що в більшості регіонів України спостерігається падіння температури, тому збільшується попит на електричну енергію там, де вона доступна. Це перший фактор. Другий фактор, більш важливий, наслідки виведення з експлуатації тих об'єктів енергетичної системи, які були вражені російськими обстрілами.

"Мовиться про від'єднання в окремих випадках генеруючих потужностей в системі передачі електричної енергії. Одна з причин масштабування відключень – це дефіцит мережевих засобів регулювання реактивних потужностей, які перебувають на самих енергогенеруючих підприємствах. Ворог, цілячи у вузлові з'єднання енергосистеми, крім дефіциту передачі потужності, створює дефіцит реактивної потужності", – зауважив Білявський.

Він додав, що реактивна потужність необхідна для роботи трансформаторних станцій. Цю ситуацію можна виправити встановленням систем компенсації реактивних потужностей. Це один зі швидких кроків стабілізації ситуації.

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Після відключень і підключень напруга в мережі зростає

За словами Білявського, при відновленні електропостачання після відключення суттєво збільшується напруга в мережі. Це можна порівняти з автомобільним двигуном, який при запуску одразу працює на тисячі й більше обертів, а потім стабілізується. Це фізика.

Безумовно, вони впливатимуть і на роботу побутового обладнання. Дуже буде шкода, якщо це обладнання через необережність експлуатації вийде з ладу. Я пропоную підійти прагматично до питання споживання електричної енергії, розписати свій розпорядок дня,

– наголосив експерт з енергетики центру Разумкова.

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