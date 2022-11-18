Такое мнение 24 каналу высказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский. Ранее сообщалось о том, как бизнесу помочь энергосистеме Украины.

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Ситуация с газом

Белявский рассказал, что за ситуацию с газом не следует переживать. Его опыт эксплуатации газопроводных сетей позволяет говорить о том, что голубое топливо будет доходить до потребителей.

Я надеюсь, что конечные потребители природного газа не ощутят последствий после новой террористической атаки России, которая произошла 17 ноября в первой половине дня,

– отметил эксперт по энергетике центра Разумкова.

Факторы воздействия

Он продолжил, что в большинстве регионов Украины наблюдается падение температуры, поэтому увеличивается спрос на электрическую энергию там, где она доступна. Это первый фактор. Второй фактор, более важный, последствия вывода из эксплуатации тех объектов энергетической системы, которые были поражены российскими обстрелами.

"Речь идет об отсоединении в отдельных случаях генерирующих мощностей в системе передачи электрической энергии. Одна из причин масштабирования отключений – это дефицит сетевых средств регулирования реактивных мощностей, которые находятся на самих энергогенерирующих предприятиях. Враг, целясь в узловые соединения энергосистемы, кроме дефицита передачи мощности, создает дефицит реактивной мощности", – заметил Белявский.

Он добавил, что реактивная мощность необходима для работы трансформаторных станций. Эту ситуацию можно исправить установкой систем компенсации реактивных мощностей. Это один из быстрых шагов по стабилизации ситуации.

Белявский о том, как атаки на энергетические объекты влияют на систему: смотрите видео

После отключений и подключений напряжение в сети растет

По словам Белявского, при возобновлении электроснабжения после отключения существенно увеличивается напряжение в сети. Это сравнимо с автомобильным двигателем, который при запуске сразу работает на тысячи и больше оборотов, а затем стабилизируется. Это физика.

Безусловно, они будут влиять на работу бытового оборудования. Очень будет жаль, если это оборудование по неосторожности эксплуатации выйдет из строя. Я предлагаю подойти прагматично к вопросу потребления электрической энергии, расписать свой распорядок дня,

– подчеркнул эксперт по энергетике центра Разумкова.

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