Однако это неправда. В Укрэнерго подчеркнули, что не делали никаких подобных заявлений.

Кстати И таких десятки: в Укрэнерго показали трансформатор, в который попала российская ракета

Враг хочет посеять панику

Вероятно, это один из "вбросов", чтобы посеять панику среди украинцев. Логотип компании взяли, чтобы втереться в доверие.

Призвал проверять информацию из телеграм-каналов и других групп в соцсетях. Достоверные сообщения можно найти на официальных страницах Укрэнерго.

Какая ситуация со светом

Ситуация в украинской энергосистеме – сложная. Только 15 ноября российские ракеты повредили 15 энергообъектов, поэтому не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий.

Однако энергетики прилагают титанические усилия для восстановления инфраструктуры. Уже вернули свет около 70% потребителей в Центре Украины и подготовили высоковольтные линии по подключению на Западе и в Днепропетровской области.

В деоккупированной Херсонской области ремонтные бригады Укрэнерго совместно с саперами обследуют высоковольтные линии. Из-за заминированной территории процесс идет не быстро.

Чтобы избежать перегрузки системы и дополнительных аварий, прибегают к экстренным отключениям света. Также в ряде регионов есть плановые отключения, согласно графикам.

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