Линии выдают электроэнергию из электростанций и передают из западных регионов на восток, то есть по всей стране.

Важно Где в Украине будут выключать свет: графики на 17 ноября

Электроснабжение ограничивают для 40% потребителей

Сейчас более 1000 специалистов Укрэнерго круглосуточно работают над восстановлением энергосистемы.

Для того чтобы удержать стабильную работу энергосистемы в таких условиях и избежать еще больших аварий, принудительно ограничивают потребление электричества – до 40% по стране. Графики применены по всей Украине.

Поврежденный трансформатор

В "Укрэнерго" показали фото трансформатора на одной из крупных подстанций на Западе Украины. Когда ракета попала в него, без света осталось около 400 тысяч человек.

Отмечали, что таких трансформаторов – десятки. Это оборудование невозможно заменить быстро, но энергетики делают все, чтобы восстановить питание в стране.



Поврежденный трансформатор / Фото "Укрэнерго"

Какая ситуация по регионам

Энергетики уже вернули свет 70% потребителей в некоторых областях Центра и подготовили высоковольтные линии для подключения на Западе и Днепропетровщине.

В деоккупированной Херсонской области ремонтники с саперами обследуют линии. Работы идут медленно из-за минирования.

В заключение в Укрэнерго предупредили, что с каждой новой атакой, к сожалению, отключения света могут продолжаться еще дольше.

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