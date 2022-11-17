Лінії видають електроенергію з електростанцій та передають із західних регіонів на Схід, тобто по всій країні.

Важливо Де в Україні вимикатимуть світло: графіки на 17 листопада

Електропостачання обмежують для 40% споживачів

Наразі понад 1000 фахівців "Укренерго" цілодобово працюють над відновленням енергосистеми.

Для того, щоб втримати стабільну роботу енергосистеми в таких умовах та уникнути ще більших аварій, примусово обмежують споживання електрики – до 40% по країні. Графіки застосовані по всій Україні.

Пошкоджений трансформатор

В "Укренерго" показали світлину трансформатора на одній з великих підстанцій на Заході України. Коли ракета влучила в нього, без світла залишилося близько 400 тисяч людей.

Зазначили, що таких трансформаторів – десятки. Це обладнання неможливо замінити швидко, але енергетики роблять все, щоб відновити живлення в країні.



Пошкоджений трансформатор / Фото "Укренерго"

Яка ситуація по регіонах

Енергетики вже повернули світло для 70% споживачів в деяких областях Центру та підготували високовольтні лінії для підключення на Заході та Дніпропетровщині.

На деокупованій Херсонщині ремонтники із саперами обстежують лінії. Роботи йдуть повільно через мінування.

Насамкінець в Укренерго попередили, що з кожною новою атакою, на жаль, відключення світла можуть тривати ще довше.

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