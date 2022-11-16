Теоретично, це можливо. Але який сенс Україні на кордоні тримати ракети? Якщо й обороняються на заході у Волинській області, ми говоримо про деякі військові стратегічні об'єкти, місто Луцьк та інше. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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"Ми у лісі гриби не захищаємо. Якщо ми зараз говоримо про реальні об'єкти – це все-таки міста. По-перше, те, що зараз розхитують росіяни – це смішно. По-друге, це виглядає як страх НАТО вступати у війну проти Росії. Путін вдарив по Польщі. Неважливо, збивало цей удар наше ППО, чи ні. Удар же по Польщі йшов", – наголосив політолог.

НАТО намагається виграти час

Давидюк запевняє, що наразі НАТО хоче виграти час, аби зорієнтуватися, чи потрібно підтягувати сили. Якби це була українська ракета або ППО – про це одразу сказали б і наші, і поляки, і Штати, і НАТО. Найімовірніше, Україну попросили підіграти, помовчати, щоб вони могли розібратися і вступити у переговори з росіянами.

Росія підіймає ставки й демонструє, що готова атакувати Польщу. Однак НАТО не готове відповідати за атаку на Польщу,

– акцентує політолог.

На його думку, сьогодні для України головне надати усі факти, бути максимально прозорою і залишатися на боці Заходу. Польща, США і НАТО – це наші ключові партнери, з якими ми маємо координувати усі дії.

"Якщо підтвердиться історія про те, що НАТО боїться входити в жорстку конфронтацію, певний час в ефірі можуть покачати, що українська ППО могла зачепити. Проте якби це дійсно була наша ракета, про це вже усі знали б, щонайменше від нас, – переконаний Давидюк.

Захід робить надто обережні заяви

Сьогодні пролунали різні заяви з вуст світових лідерів. Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що ознак цілеспрямованої атаки немає. Поляки також сказали, що вважають це нещасним випадком. Байден сказав, що ракета випущена "не з території Росії". CNN написало про ракети, які "зроблені в Росії". Відомо, що С-300 – це радянські ракети, які є і в України, і в Росії.

"Свого часу росіяни збили свій літак над Кримом і попросили Кучму сказати, що це він збив, а вони на нас не ображалися. Ось вам ігри з росіянами", – підкреслив політолог. Микола Давидюк зауважує, що зараз НАТО може просити нас взяти на себе цю провину, аби виграти час. А Україна не відмовить.

Давайте медійно або політично пограємо у цю гру. Я не бачу зараз тиску на Україну, що це ми зробили. Я бачу певний страх в очах НАТО. Я бачу бажання Байдена розібратися. Я бачу бажання поляків втримати ситуацію, посилитися,

– вважає політолог.

За його словами, для поляків зараз головне не що сталося, а що буде далі – чи НАТО буде надсилати туди свої сили й давати зброю, чи буде відкритий другий російський фронт.

"Коли Росія каже, що Україна поцілила по території Польщі, а сама за день випустила 100 ракет – мені здається, ми щось не те обговорюємо. Російські ракети мають обговорюватися! Якщо навіть уламки полетіли, я нагадаю, що ППО – ракети, які самі знищуються. Ми десь не туди запустили – самі їх і знешкодили", – запевняє Микола Давидюк.

Сценарій з провокацією росіян, додає він, також можливий, але потребує розслідування. І Україна, безумовно, сприятиме цьому процесу.

Більш прозорої країни у світі, ніж Україна – немає. Більш зацікавленої країни у перемозі над Росією, ніж Україна – немає. Більш зацікавленої країни у допомозі Польщі і отриманні допомоги з Польщі, ніж Україна – немає. І це розуміють США, це розуміє Україна, це розуміє Польща,

– підкреслив політолог.

Він стверджує, що між нами й партнерами не має виникнути жодних проблем. Однак ми маємо разом діяти проти росіян.

Росіяни намагаються відвернути увагу

Росіяни намагаються відтягнути увагу від власних обстрілів і перевести її на інцидент у Польщі. Вони хочуть поговорити про те, що "нє всьо так адназначна". Окрім цього, російські пропагандисти акцентують на тому, що польська ППО "дірява", нічого НАТО не може зробити, ракету запустили, а відповіді немає.

Росіяни зловтішаються! Пострілами по Польщі вони відтягнули увагу від ганебного програшу Херсона. До удару весь світ обговорював те, що російська армія здала єдине велике місто, яке звоювала. ЗСУ їх вибило – знищило і розтоптало. Витерли ноги в обличчя Путіна – у те обличчя, яке Макрон досі просить зберігати,

– наголошує Микола Давидюк.

Очевидно, що Кремль намагається маніпулювати суспільною думкою проти України. Давидюк на 100% впевнений, що удар є справою рук росіян-путіністів.

"Якими руками? Давайте розбиратися – білоруси, Каспійське море, Чорне море – будь-що. Українці повернули Херсон, повернемо Крим і доведемо, що по Польщі стріляли не ми", – резюмував політолог.

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