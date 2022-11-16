Теоретически это возможно. Но каков смысл Украине на границе держать ракеты? Если и обороняются на западе в Волынской области, мы говорим о некоторых военных стратегических объектах, городе Луцке и другом. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк.

К теме Пазл российской пропаганды сложился, – Саакян рассказал о последствиях падения ракеты в Польше

"Мы в лесу грибы не защищаем. Если мы сейчас говорим о реальных объектах – это все-таки города. Во-первых, то, что сейчас расшатывают россияне – это смешно. Во-вторых, это выглядит как страх НАТО вступать в войну против России. Путин ударил по Польше. Неважно, сбивала этот удар наша ПВО, или нет. Удар же по Польше шел", – подчеркнул политолог.

НАТО пытается выиграть время

Давидюк уверяет, что НАТО хочет выиграть время, чтобы сориентироваться, нужно ли подтягивать силы. Будь это украинская ракета или ПВО – об этом сразу сказали бы и наши, и поляки, и Штаты, и НАТО. Скорее всего, Украину попросили подыграть, помолчать, чтобы они могли разобраться и вступить в переговоры с россиянами.

Россия поднимает ставки и демонстрирует, что готова атаковать Польшу. Однако в НАТО не готовы отвечать за атаку на Польшу,

– акцентирует политолог.

По его мнению, сегодня для Украины главное предоставить все факты, быть максимально прозрачными и оставаться на стороне Запада. Польша, США и НАТО – это наши ключевые партнеры, с которыми мы должны координировать все действия.

"Если подтвердится история о том, что НАТО боится входить в жесткую конфронтацию, некоторое время в эфире могут покачать, что украинская ПВО могла задеть. Однако если бы это действительно была наша ракета, об этом уже все знали бы, по меньшей мере, от нас", – убежден Давидюк.

Запад делает слишком осторожные заявления

Сегодня прозвучали разные заявления из уст мировых лидеров. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что признаков целенаправленной атаки нет. Поляки также сказали, что считают это несчастным случаем. Байден сказал, что ракета выпущена "не с территории России". CNN написало о ракетах, которые "сделаны в России". Известно, что С-300 – это советские ракеты, которые есть и у Украины, и у России.

"В свое время россияне сбили свой самолет над Крымом и попросили Кучму сказать, что это он сбил, а они на нас не обижались. Вот вам игры с россиянами", – подчеркнул политолог. Николай Давидюк отмечает, что сейчас НАТО может просить нас взять на себя эту вину, чтобы выиграть время. А Украина не откажет.

Давайте медийно или политически поиграем в эту игру. Я не вижу сейчас давления на Украину, что это мы сделали. Я вижу определенный страх в глазах НАТО. Я вижу желание Байдена разобраться. Я вижу желание поляков удержать ситуацию, усилиться,

– считает политолог.

По его словам, для поляков сейчас главное не то, что случилось, а что будет дальше – будет ли НАТО отправлять туда свои силы и давать оружие, будет ли открыт второй российский фронт.

"Когда Россия говорит, что Украина попала по территории Польши, а сама за день выпустила 100 ракет – мне кажется, мы что-то не то обсуждаем. Российские ракеты должны обсуждаться! Если даже обломки полетели, я напомню, что ПВО – ракеты, которые сами уничтожаются. Мы куда-то не туда запустили – сами их и обезвредили", – уверяет Николай Давидюк.

Сценарий с провокацией россиян, добавляет он, также возможен, но нуждается в расследовании. И Украина, безусловно, будет способствовать этому процессу.

Более прозрачной страны в мире, чем Украина – нет. Более заинтересованной страны в победе над Россией, чем Украина – нет. Более заинтересованной страны в помощи Польше и получении помощи из Польши, чем Украина – нет. И это понимают США, это понимает Украина, это понимает Польша,

– подчеркнул политолог.

Он утверждает, что между нами и партнерами нет никаких проблем. Однако мы должны вместе действовать против россиян.

Россияне пытаются отвлечь внимание

Россияне пытаются отвлечь внимание от собственных обстрелов и перевести его на инцидент в Польше. Они хотят поговорить о том, что "не все так однозначно". Кроме этого, российские пропагандисты акцентируют внимание на том, что польская ПВО "дырявая", ничего НАТО не может сделать, ракету запустили, а ответа нет.

Россияне злорадствуют! Выстрелами по Польше они отвлекли внимание от позорного проигрыша Херсона. До удара весь мир обсуждал то, что русская армия сдала единственный крупный город, который завоевала. ВСУ их выбило – уничтожило и растоптало. Вытерли ноги о лицо Путина – о лицо, которое Макрон до сих пор просит беречь,

– отмечает Николай Давидюк.

Очевидно, что Кремль пытается манипулировать общественным мнением против Украины. Давидюк на 100% уверен, что удар является делом рук россиян-путинистов.

"Какими руками? Давайте разбираться – белорусы, Каспийское море, Черное море – что угодно. Украинцы вернули Херсон, вернем Крым и докажем, что по Польше стреляли не мы", – резюмировал политолог.

Россия повышает ставки, массированная атака Украины, Кремль маскирует провал в Херсоне: смотрите видео