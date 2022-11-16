Такое мнение 24 каналу высказал политолог Олег Саакян. По его словам, в целом Украина отреагировала на падение ракет в Польше правильно.

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Как Киев невольно подыграл российской пропаганде

В то же время, Киеву нужно провести определенную работу над ошибками.

"Важный момент – это эмоциональность заявлений, сделанных Украиной вечером устами и президента, и других лиц по поводу нападения России на НАТО и необходимости жесткой реакции. Это может трактоваться почти как намек на то, что Польша должна войти в войну", – отметил Саакян.

По его мнению, когда такие заявления звучат со стороны Украины, то Кремль сразу использует их в собственных интересах.

Они сразу же выставляются Москвой как то, что Киев готов в своей борьбе с Россией пожертвовать всем миром и втянуть всех в Третью мировую войну. А когда после этого еще и оказалось, что это может быть ракета украинской ПВО, – тут весь пазлик российской пропаганды сложился,

– сказал политолог.

Конфликт интересов внутри НАТО

Он добавил, что Россия в результате инцидента в Польше проиграла в стратегическом плане. Однако тактически и информационно Москва использует эту ситуацию в полной мере.

Политолог отметил, что падение ракеты в Польше поставило "на растяжку" НАТО между несколькими интересами, прежде всего, перед страхом эскалации войны с Россией и неготовностью вступать в Третью мировую войну.

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По словам Саакяна, фактически руководство НАТО оказалось между странами, готовыми жестко реагировать на падение ракеты, и странами, которые наоборот призвали не расшатывать ситуацию. Это можно четко проследить по заявлениям западных стран.

С одной стороны, Балтийские страны отличились жесткой позицией .

Не считая того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил колебания ряда стран о том, что ракета была выпущена Россией.

Как Россия использует раскол внутри НАТО

По словам политолога, все это свидетельствует об определенном расколе даже внутри самого Североатлантического Альянса.

России удалось продемонстрировать, что НАТО не является единственным в своем ответе. На словесном уровне Альянс продемонстрировал свою слабость, немного уступив Россию в риторике. Также Москва сейчас продемонстрировала, что НАТО якобы не готово себя защищать.

– сказал Саакян.

Он подчеркнул, что сейчас для Альянса важно не словами, а конкретными шагами показать России свою жесткую позицию по поводу подобных инцидентов.

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Ситуация складывается не в пользу России

Саакян считает, что, несмотря на небольшую информационную победу, у России нет много поводов для радости. А инцидент с ракетой в Польше в среднесрочной перспективе даже играет против Москвы.

Во-первых, произошло своеобразное опрокидывание войны на территорию Европы, хотя и в локальной точке. По словам политолога, это сразу явилось аргументом для G20. На саммите на Бали приняли более жесткое совместное заявление о войне в Украине, чем надеялись в Москве.

Во-вторых, сразу появились заявления в поддержку Украины вне того, чья бы ракета ни была и почему бы она не прилетела в Польшу.

Кремль показал, что не готов к войне с НАТО

Кроме того, Россия открестилась от ракеты, чем продемонстрировала, что не готова к военному противостоянию с НАТО.

Одно дело – говорить о войне с НАТО, а другое – быть реально готовыми к боевым действиям. А в военном плане россияне сегодня не могут победить даже Украину. А НАТО – тем более,

– подчеркнул Саакян.

"Наша задача – выключать эмоции"

Что касается дальнейшей позиции Украины, то, как отметил политолог, Киеву важно понимать потенциальный конфликт интересов.

"Для мира важно не допустить Третью мировую войну и неуправляемую эскалацию ситуации. А для Украины важно прежде всего победить Россию. Когда мы действуем против России, опираясь на западных партнеров, нам нужно понимать, что у них есть другой глобальный интерес", – сказал Саакян.

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Он добавил, что Киеву очень важно учитывать это в построении дальнейших отношений с Западом.

Наша задача – выключать эмоции и с холодным расчетом выверять каждое слово, чтобы не давать России возможности дискредитировать Украину. Мы должны оставаться частью решения, а не частью проблемы,

– подчеркнул политолог.

Падение ракеты в Польше: коротко