Таку думку 24 каналу висловив політолог Олег Саакян. За його словами, загалом Україна відреагувала на падіння ракет у Польщі правильно.

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Як Київ мимоволі підіграв російській пропаганді

Водночас Києву треба провести певну роботу над помилками.

"Важливий момент – це емоційність заяв, які були зроблені Україною ввечері вустами й президента, й інших осіб стосовно нападу Росії на НАТО та необхідності жорсткої реакції. Це може трактуватися майже як натяк на те, що Польща має увійти у війну", – зазначив Саакян.

На його думку, коли такі заяви звучать з боку України, то Кремль одразу використовує їх у власних інтересах.

Вони одразу ж виставляються Москвою як те, що Київ готовий у своїй боротьбі з Росією пожертвувати всім світом і втягнути всіх у Третю світову війну. А коли після цього ще й виявилося, що це може бути ракета української ППО, – тут весь пазлик російської пропаганди склався,

– сказав політолог.

Конфлікт інтересів всередині НАТО

Він додав, що Росія унаслідок інциденту у Польщі програла у стратегічному плані. Однак тактично та інформаційно Москва використає цю ситуацію повною мірою.

Політолог зазначив, що падіння ракети у Польщі поставило "на розтяжку" НАТО між кількома інтересами, насамперед перед страхом ескалації війни з Росією та неготовністю вступати в Третю світову війну.

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За словами Саакяна, фактично керівництво НАТО опинилося між країнами, які готові жорстко реагувати на падіння ракети, та країнами, які навпаки – закликали не розхитувати ситуацію. Це можна чітко простежити за заявами західних країн.

З одного боку, Балтійські країни відзначилися жорсткою позицією.

З іншого боку, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган озвучив сумніви низки держав про те, що ракета була випущена Росією.

Як Росія використовує розкол всередині НАТО

За словами політолога, усе це свідчить про певний розкол навіть всередині самого Північноатлантичного Альянсу.

Росії вдалося продемонструвати, що НАТО не є єдиним у своїй відповіді. На словесному рівні Альянс продемонстрував свою слабкість, трохи поступившись Росії в риториці. Також Москва зараз продемонструвала, що НАТО нібито не готове себе захищати,

– сказав Саакян.

Він наголосив, що зараз для Альянсу важливо не словами, а конкретними кроками показати Росії свою жорстку позицію щодо подібних інцидентів.

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Ситуація складається не на користь Росії

Саакян вважає, що навіть попри невелику інформаційну перемогу, у Росії немає багато приводів для радості. А інцидент з ракетою у Польщі у середньостроковій перспективі навіть грає проти Москви.

По-перше, сталося своєрідне перекидання війни на терени Європи, хоча й у локальній точці. За словами політолога, це одразу стало аргументом для G20. На саміті на Балі ухвалили більш жорстку спільну заяву щодо війни в Україні, аніж на те сподівалися у Москві.

По-друге, одразу з'явилися заяви на підтримку України поза тим, чия б ракета не була і чому б вона не прилетіла у Польщу.

Кремль показав, що не готовий до війни з НАТО

Окрім того, Росія відхрестилася від ракети, чим продемонструвала, що не готова до воєнного протистояння з НАТО.

Одна справа – говорити про війну з НАТО, а інша – бути реально готовими до бойових дій. А у воєнному плані росіяни сьогодні не можуть перемогти навіть Україну. А НАТО – тим паче,

– наголосив Саакян.

"Наше завдання – вимикати емоції"

Щодо подальшої позиції України, то, як зазначив політолог, Києву важливо розуміти потенційний конфлікт інтересів.

"Для світу важливо не допустити Третьої світової війни та некерованої ескалації ситуації. А для України важливо насамперед перемогти Росію. Коли ми діємо проти Росії, спираючись на західних партнерів, нам потрібно розуміти, що у них є інший глобальний інтерес", – сказав Саакян.

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Він додав, що Києву дуже важливо враховувати це у побудові подальших стосунків із Заходом.

Наше завдання – вимикати емоції та з холодним розрахунком вивіряти кожне слово, аби не давати Росії можливості дискредитувати Україну. Ми маємо залишатись частиною рішення, а не частиною проблеми,

– наголосив політолог.

Падіння ракети у Польщі: коротко