Відреагували на подію Естонія та Латвія, а також чиновники США, передає 24 канал.

Важливо Дві російські ракети могли впасти на території Польщі: повідомляють про загиблих – ЗМІ

Реакція країн Балтії

У Міністерстві закордонних справ Естонії наголосили, що найбільше тривожать останні новини. МЗС тісно консультується з Польщею та іншими членами НАТО.

Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею,

– мовиться у повідомленні.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс висловив співчуття загиблим. Він наголосив, що злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по мирних українцях, а й впали на територію НАТО в Польщі.