Отреагировали на событие Эстония, Литва и Латвия, а также чиновники США, передает 24 канал.

Важно Две российские ракеты могли упасть на территории Польши: сообщают о погибших – СМИ

Реакция стран Балтии

В Министерстве иностранных дел Эстонии подчеркнули, что больше всего тревожат последние новости. МИД тесно консультируется с Польшей и другими членами НАТО.

Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей,

– говорится в сообщении.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил соболезнования погибшим. Он подчеркнул, что преступный российский режим выпустил ракеты, которые попали не только по мирным украинцам, но и упали на территорию НАТО в Польше. В Латвии отметили, что попадание российских ракет на территории члена НАТО – очень опасная эскалация со стороны Кремля.

Моей первой реакцией после того, как россияне ударили по территории Польши, была бы 4 статья: закрытие и оборона воздушного пространства над Украиной,

– подчеркнул Пабрикс.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва поддерживает "тесные контакты с польскими друзьями" и "решительно солидарна с Польшей". Он также добавил, что каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен.

Венгрия также собирает Совбез в связи с инцидентом на территории Польши и прекращением прокачки нефти на "Дружбе".