Зокрема, новинами про інцидент у Пшеводуві рясніють британські та американські видання. Контекст чіткий – росіяни атакували Польщу, передає 24 канал.

До речі Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху ракет у Польщі

Заголовки британських ЗМІ

"Росіяни бомблять Польщу",

"Росіян звинувачують у смертельному ударі по Польщі",

"Російські ракети вбили двох людей у Польщі",

"Російські ракети б'ють по Польщі".

Світові ЗМІ про ракети в Польщі / Фото з видань:

Що пишуть польські ЗМІ

Польська Gazeta Wyborcza заявила, що вбивство двох поляків "російськими ракетами, які поцілили у Пшеводув" є "безпрецедентною ситуацією в історії НАТО". У виданні переконані, що альянс повинен відреагувати, але поспішних висновків не потрібно, слід зібрати повну інформацію.

У публікаціях Rzeczpospolita теж закликають до "спокою і терпіння", бо росіяни уважно стежать за реакцією. Зокрема, що роблять військові, як реагує держава і громадськість.

Якщо вони вирішать, що подібний інцидент можна використати для дестабілізації нашої країни, Кремль додасть це до своїх майбутніх методичок,

– пише ЗМІ.

В ефірі радіостанції Radio Zet прозвучав заклик якнайшвидше відправити в Україну ефективні системи ППО. Це сказав ексголова Національного бюро безпеки генерал Роман Полко. Крім того, він говорить про необхідність запровадження безпольотної зони, яка включатиме українськіе та польське прикордоння.

На його думку, те, що сталося, – це велика трагедія. Однак це ще не початок чергової світової війни чи атаки проти НАТО.

Падіння ракети в Польщі: що відомо

Під час масованої ракетної атаки по Україні у Грубешівському районі Польщі, що біля кордону, пролунав вибух. Зголом виявилось, що там впала ракета, загинули двоє людей.

16 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Польщі впала українська ракета, яку сили ППО запустили, щоб збити російський смертоносний снаряд. Однак він наголосив, що Україна не винна в тому, що трапилося.

Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що ракета, ймовірно, була від української ППО, але виготовили її у Росії. Хоча перед тим у польському МЗС стверджували, що ракета – російська.

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