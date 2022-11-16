В частности, новостями об инциденте в Пшеводуве изобилуют британские и американские издания. Контекст четкий – россияне атаковали Польшу, передает 24 канал.

Кстати Украина просит немедленно предоставить доступ к месту взрыва ракет в Польше

Заголовки британских СМИ

"Россияне бомбят Польшу",

"Россиян обвиняют в смертельном ударе по Польше",

"Российские ракеты убили двух человек в Польше",

"Российские ракеты бьют по Польше".

Мировые СМИ о ракетах в Польше / Фото из изданий:

Что пишут польские СМИ

Польская Gazeta Wyborcza заявила, что убийство двух поляков "российскими ракетами, попавшими в Пшеводув", является "беспрецедентной ситуацией в истории НАТО". В издании убеждены, что альянс должен отреагировать, но поспешных выводов не нужно, нужно собрать полную информацию.

В публикациях Rzeczpospolita тоже призывают к "спокойствию и терпению", потому что россияне внимательно следят за реакцией. В частности, что делают военные, как реагирует государство и общественность.

Если они решат, что подобный инцидент можно использовать для дестабилизации нашей страны, Кремль добавит это к своим будущим методичкам,

– пишет СМИ.

В эфире радиостанции Radio Zet прозвучал призыв поскорее отправить в Украину эффективные системы ПВО. Об этом сказал экс-председатель Национального бюро безопасности генерал Роман Полко. Кроме того, он говорит о необходимости введения бесполетной зоны, которая будет включать украинские и польские приграничья.

По его мнению, произошедшее – это большая трагедия. Однако это еще не начало очередной мировой войны или атаки против НАТО.

Падение ракеты в Польше: что известно

Во время массированной ракетной атаки по Украине в Грубешевском районе Польши возле границы раздался взрыв. Впоследствии оказалось, что там упала ракета, погибли два человека.

16 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Польше упала украинская ракета, которую силы ПВО запустили, чтобы сбить российский смертоносный снаряд. Однако он подчеркнул, что Украина не виновата в случившемся.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что ракета, вероятно, была от украинской ПВО, но изготовили ее в России. Хотя прежде в польском МИД утверждали, что ракета – российская.

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