Такое мнение 24 каналу высказал общественный деятель и политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, страны Запада заняли довольно отстраненную позицию по поводу событий в Украине.

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"Мир занял "страусиную" позицию"

Так, лидеры западных государств осуждают ракетные обстрелы, осуществляемые Россией. Однако при этом они молчат о том, что фактически удары по Украине – попытка уничтожить украинское население.

Мир занял "страусиную" позицию. Он ждет, пока у россиян закончатся ракеты и снаряды. Мир понял, что Россия не завоюет Украину. Их это устраивает,

– отметил Клочок.

По словам политического эксперта, есть целый ряд случаев, когда страны Запада могли бы проявить более жесткую позицию.

Во-первых, в среду, 16 ноября, в ООН был принят проект резолюции о правах человека в оккупированном Россией Крыму. Однако при этом, по словам Клочко, ООН почему-то забывает об остальных украинских территориях.

Во-вторых, суд в Нидерландах обошел вниманием заказчиков сбития самолета MH17.

В-третьих, после падения ракеты в Польше ряд западных стран занял позицию относительно того, что ракета могла быть украинской.

"Этот набор вещей, которые произошли в последние несколько дней, показывает, что мир очень обескуражен, обеспокоен. Он Украине помогает, но ждет, пока Украина сама все сделает", – отметил политический эксперт.

Как украинцы воспринимают НАТО после падения ракеты в Польше

Клочок подчеркнул, что после инцидента с падением ракеты в Польше НАТО выглядит "непривлекательно" в глазах украинцев. Политический эксперт считает, что Альянс должен применить статью 4 своего устава и инициировать консультации по поводу угрозы безопасности Польши.

В НАТО показали себя не с лучшей стороны. Однако мне кажется, что эта история с ракетой не вписывается в сценарий Североатлантического Альянса и западного мира по поводу того, как должна завершиться война,

– сказал Клочок.

По его словам, в НАТО считают, что поскольку украинцы сами справляются с россиянами, то Альянсу не следует встревать в войну. Однако в этом заключается негативный момент, поскольку НАТО демонстрирует России, что если "немного пострелять" по стране-члену Альянса, ничего за это не будет.

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Политический эксперт добавил, что после падения ракеты в Польше между США и Украиной возникло некоторое несогласование позиций.

"Однако реакция украинской власти была абсолютно ясна, поскольку это мы воюем уже 9 год, а не западный мир", – добавил Клочок.

Запад боится войны

Он отметил, что Запад боится войны. По словам Клочко, с человеческой точки зрения этот страх вполне понятен. Однако позиция Запада, которая заключается в том, чтобы держаться в стороне от войны в Украине, не является правильной.

С начала широкомасштабного вторжения Россия показала свою низость, свою ничтожность и с экономической, и с военной точки зрения. В общем логично было бы прекратить эту войну уже сейчас,

– сказал политический эксперт.

Однако, по его словам, пока страны Запада не готовы это сделать.

"У победы будет очень много родителей"

Он добавил, что Украина благодарна Западу за помощь во многих областях. Однако после победы в войне против России западным странам важно не забыть, благодаря кому это стало возможным.

"У победы будет очень много родителей. И когда лидеры других стран будут делить победу между собой, то им не стоит забывать, что ее одержала для всего мира именно Украина", – подчеркнул Клочок.

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